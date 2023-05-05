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Пригожин заявил, что выведет вагнеровцев из Бахмута с 10 мая "зализывать раны"

Станислав ПогориловПятница, 5 мая 2023, 11:07
Пригожин заявил, что выведет вагнеровцев из Бахмута с 10 мая зализывать раны
ЕВГЕНИЙ ПРИГОЖИН, СКРИНШОТ

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в письме к руководству Минобороны РФ заявил, что выведет наемников ЧВК "Вагнер" из Бахмута с 10 мая.

Источник: пресс-служба Пригожина, российское пропагандистское информагентство "РИА "Новости"

Дословно: "Официально обращаюсь к начальнику Генерального штаба, министру обороны, верховному главнокомандующему и народу России. Заявляю от имени бойцов ЧВК "Вагнера", от имени командования ЧВК "Вагнер", что 10 мая мы вынуждены передать позиции в населенном пункте Бахмут подразделениям министерства обороны и вывести остатки ЧВК "Вагнер" в тыловые лагеря, чтобы зализать раны. Я вывожу подразделения ЧВК "Вагнер", потому что при отсутствии боеприпасов они обречены на бессмысленную гибель".

Детали: Пригожин говорит, что наступательные ресурсы у наемников закончились еще в апреле, но вагнеровцы продолжали наступать, несмотря на то, что силы защитников превышали их в 5 раз.

При этом из-за отсутствия боеприпасов потери наемников растут, по словам Пригожина, в геометрической прогрессии.

Основатель ЧВК "Вагнер" пообещал, что еще 9 мая в честь праздника наемники будут удерживать позиции, а уже на следующий день уйдут из Бахмута.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле уже видели заявление Пригожина, но не имеют что сказать в ответ на него.
"Мы видели его (заявление) в СМИ, но я не могу это комментировать, потому что это касается хода СВО (войны в Украине - ред.)", - сказал представитель Кремля.

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Что предшествовало: Перед этим Пригожин опубликовал видео, в котором показал ряды трупов "вагнеровцев" и обматерил руководство российской регулярной армии.

Темы: Вагнер
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