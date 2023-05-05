Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

РФ хочет взять Бахмут до 9 мая и стягивает туда "вагнеровцев" – Маляр

Татьяна ЛозовенкоПятница, 5 мая 2023, 13:50
РФ хочет взять Бахмут до 9 мая и стягивает туда вагнеровцев – Маляр
Фото из telegram Владимира Зеленского

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что враг пытается взять под контроль Бахмут до 9 мая, стягивая для этого наемников ЧВК "Вагнер" с других направлений.

Источник: Маляр в Telegram

Прямая речь: "Враг изо всех сил пытается взять Бахмут под контроль до 9 мая. Для выполнения этой задачи они стягивают вагнеровцев с других направлений и заменяют ими штурмовые отряды десантников, которые сейчас воюют на Бахмутском направлении". 

Реклама:

Детали: Маляр добавила, что украинские бойцы не дают врагу прорвать оборону.

Кроме того, огнем украинской артиллерии были уничтожены места хранения боеприпасов "вагнеровцев".

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • Утром 5 мая основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в письме к руководству Минобороны РФ заявил, что выведет наемников ЧВК "Вагнер" из Бахмута с 10 мая.

Темы: МинобороныБахмутВагнервойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

Все новости...
Минобороны
В Минобороны призвали СМИ не распространять дискредитационные тексты о закупке гаубиц
Оккупанты держат в яме и почти не кормят своих военных, которые отказались идти в бой − Маляр
Делки хотели продать танковые двигатели для ВСУ втрое дороже рыночной стоимости - СБУ
Последние новости
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:39
На юге Украины зафиксировали российские "Шахеды"
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
20:42
В России заявили, что перехватили украинский беспилотник над Брянской областью
20:22
В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии
20:15
Украинские бойцы отбили атаки вблизи Вербового и Синьковки – Генштаб
19:51
Британию и Данию соединил самый длинный в мире электрический кабель
Все новости...
Реклама: