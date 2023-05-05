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РФ хочет взять Бахмут до 9 мая и стягивает туда "вагнеровцев" – Маляр

Татьяна ЛозовенкоПятница, 5 мая 2023, 13:50
РФ хочет взять Бахмут до 9 мая и стягивает туда вагнеровцев – Маляр
Фото из telegram Владимира Зеленского

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что враг пытается взять под контроль Бахмут до 9 мая, стягивая для этого наемников ЧВК "Вагнер" с других направлений.

Источник: Маляр в Telegram

Прямая речь: "Враг изо всех сил пытается взять Бахмут под контроль до 9 мая. Для выполнения этой задачи они стягивают вагнеровцев с других направлений и заменяют ими штурмовые отряды десантников, которые сейчас воюют на Бахмутском направлении". 

Детали: Маляр добавила, что украинские бойцы не дают врагу прорвать оборону.

Кроме того, огнем украинской артиллерии были уничтожены места хранения боеприпасов "вагнеровцев".

Предыстория: 

  • Утром 5 мая основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в письме к руководству Минобороны РФ заявил, что выведет наемников ЧВК "Вагнер" из Бахмута с 10 мая.

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Темы: МинобороныБахмутВагнервойна
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