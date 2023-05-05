"Кинжалов" над Киевом 4 мая не было - Воздушные силы

Противовоздушная оборона не сбивала в небе над Киевом 4 мая баллистическую ракету россиян, потому что этого типа ракет не было зафиксировано в воздушном пространстве.

Источник: спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в комментарии "Суспільному"

Прямая речь Игната: "Была вероятность применения, но баллистических ракет не (было) зафиксировано".

Что предшествовало: Перед этим издание "Defense Express", проанализировав фото обломков ракеты, предположило, что в ночь на 4 мая над Киевом впервые успешно сбили "гиперзвуковой" Х-47 "Кинжал".