Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Кинжалов" над Киевом 4 мая не было - Воздушные силы

Станислав ПогориловПятница, 5 мая 2023, 14:32
Кинжалов над Киевом 4 мая не было - Воздушные силы
ЮРИЙ ИГНАТ. СКРИНШОТ

Противовоздушная оборона не сбивала в небе над Киевом 4 мая баллистическую ракету россиян, потому что этого типа ракет не было зафиксировано в воздушном пространстве.

Источник: спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в комментарии "Суспільному"

Прямая речь Игната: "Была вероятность применения, но баллистических ракет не (было) зафиксировано".

Что предшествовало: Перед этим издание "Defense Express", проанализировав фото обломков ракеты, предположило, что в ночь на 4 мая над Киевом впервые успешно сбили "гиперзвуковой" Х-47 "Кинжал". 

ВИДЕО ДНЯ
Темы: войнаКиеворужиеПВО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновлено от 12:01По всей Украине звучала воздушная тревога

В ГУР рассказали, почему "сразу отбросили" план Червинского

В ГУР объяснили, для чего Пригожин так активно комментирует наступление ВСУ

видеоЗеленский сделал 9 мая Днем Европы, а День победы предложил на 8 мая

обновлено от 06:22Украинские защитники уничтожили ночью 35 из 35 "Шахедов"

РФ не способна проводить скоординированные оборонительные операции на всей линии фронта – ISW

Все новости...
война
24 военных будут представлять Украину на Играх непобеждённых в Германии
СМИ показали последствия пожара на российской нефтебазе в Тамани и в Севастополе
РФ хочет взять Бахмут до 9 мая и стягивает туда "вагнеровцев" – Маляр
Последние новости
14:07
Минобороны увеличит количество саперов и хочет, чтобы машины для разминирования делали в Украине
13:51
фотоУдар РФ уничтожил склад Красного Креста с гумпомощью в Одесской области
13:47
Регулятор проведет плановую проверку "Укрэнерго"
13:46
В Финляндии заработал официальный реестр собак: до конца года обязали посчитать всех
13:45
Европа уменьшает объемы покупки газа в ожидании еще большего падения цен
13:43
Ночная атака россиян: на Запорожье из-под завалов достали тело
13:43
фотоСМИ: РФ проводит операцию влияния с целью рассорить Турцию с ЕС и Украиной
13:41
опросЧто с рабочей силой? Для собственников малого и среднего бизнеса
13:37
Объявлено подозрение известному актеру РФ, который призывал к уничтожению Украины
13:35
Binance дважды приостанавливала вывод биткоинов: причины
Все новости...
Реклама: