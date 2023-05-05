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СМИ на основании фото предположили, что над Киевом впервые сбили "Кинжал"

"Украинская правда"Пятница, 5 мая 2023, 13:27
СМИ на основании фото предположили, что над Киевом впервые сбили Кинжал
МиГ-31К с ракетой Х-47 "Кинжал", фото Defense Express

Издание "Defense Express", проанализировав фото обломков ракеты, предположило, что в ночь на 4 мая над Киевом впервые успешно сбили "гиперзвуковой" Х-47 "Кинжал". Официально это не подтвердили. 

Источник: "Defense Express"

Детали: По мнению издания, Вооруженные силы Украины впервые успешно перехватили российскую "гиперзвуковую" ракету Х-47 "Кинжал" около 02:40 в четверг 4 мая в небе над Киевом.

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В Воздушных силах Вооруженных сил Украины сначала не комментировали это сообщение, а позже спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что в небе над Киевом 4 мая не было зафиксировано баллистических ракет россиян.

В ночь с 3 на 4 мая Киевская городская военная администрация сообщила, что в атаке, кроме дронов-камикадзе "Shahed", были и ракеты – "вероятно баллистического типа". 

"Defense Express" сообщает, что из собственных источников получил фото обломков сбитой ракеты – в частности, носового обтекателя со следами поражения.

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Исходя из фото, издание делает вывод, что обломки без боевой части упали на стадионе в пределах столицы. 

На одном из фото видно носовой обтекатель, который "максимально схож с тем, который используется именно в ракете Х-47 "Кинжал" со сложной формой резких переходов диаметра", пишет "Defense Express".

Альтернатива в виде Х-22 имеет другую носовую часть, с овальными переходами, отмечает издание. 

Также зафиксированный на фото обтекатель сбитой ракеты отличается и от баллистической ракеты ОТРК "Искандер", который "толще".

Дословно: "На обломке видно, что он получил поражение с пробитием, что позволяет оценить толщину материала, который необходим для того, чтобы выдержать высокую температуру при разгоне до гиперзвуковой скорости. А также указывает на то, что перехват был достаточно эффективным с уничтожением боевой части еще в воздухе.

С этим и связан мощный взрыв, который слышали киевляне ночью 4 мая".

Детали: "Defense Express" также объясняет сообщение об уничтожении баллистической цели: "Дело в том, что "Кинжал" является гиперзвуковым только в фантазиях рашистов. Потому что хотя он и разгоняется до гиперзвуковых скоростей за счет ускорителя, но не может поддерживать такую скорость постоянно. Уже на терминальном участке, то есть во время атаки, он заходит на цель по баллистической траектории и имеет хотя и высокую, но далеко не гиперзвуковую скорость".

Издание напоминает, что Украина уже получила ЗРК "Patriot", которые могут бороться с баллистическими целями.

Но официальных подтверждений гипотезы о сбитии "Кинжала" у "Defense Express" нет.

"Сегодня комментариев и включений спикеров Воздушных Сил не будет!", – сообщило командование Воздушных Сил ВСУ в Facebook и Telegram

Там намекнули, что распространенная "Defense Express" информация вредит Украине: "За дополнительной актуальной, оперативной и достоверной информацией, которую использует враг в войне против Украины, обращайтесь на следующие информационные ресурсы: https://defence-ua.com/ и https://t.me/VA_Kyiv (Defense Express и КГВА – ред.)".

Предыстория:

УП, дополнено
Темы: войнаКиевПВОPatriot
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