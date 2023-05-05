Суд в Москве арестовал крымскую татарку Умерову по подозрению в "шпионаже"

Российский Лефортовский суд Москвы арестовал по подозрению в шпионаже 25-летнюю крымскую татарку Ление Умерову, которую в прошлом году задержали на границе с Грузией при ее попытке попасть в оккупированный Крым к больному отцу.

Источник: информация на сайте суда, представитель "Крымской солидарности" Лутфие Зудиева

Прямая речь Зудиевой: "За эти 9 лет приходилось сталкиваться с очень противоречивыми материалами уголовных дел. В некоторых − сознание мутнело с первых страниц обвинительного заключения. Но подозрение 25-летней Ление Умеровой, которая ехала в Крым к больному онкологией отцу, − это чрезвычайное событие. Только что Лефортовский суд в Москве арестовал ее на 2 месяца".

Детали: Решение об аресте объявил судья Лефортовского суда Москвы Сергей Рябцев.

По словам Зудиевой, именно он в июле 2020 года арестовывал бывшего журналиста "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивана Сафронова.

Предыстория:

Накануне сотрудники ФСБ РФ вывезли крымчанку в неизвестном направлении из изолятора временного содержания УМВД России по Владикавказу. 1 мая ФСБ Республики Северная Осетия-Алания изъяла ее документы.

В декабре прошлого года 25-летней Ление Умеровой необходимо было ехать из Киева в Крым, так как ее отец страдает онкологическим заболеванием. Российские силовики задержали ее после пересечения грузино-российской границы за якобы нарушение правил режимной зоны.