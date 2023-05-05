В Польше демонтировали памятник благодарности Красной армии

В польском городе Глубчице демонтировали "памятник благодарности Красной армии", который был установлен в 1945 году.

Об этом сообщил польский Институт национальной памяти, пишет "Европейская правда".

Обелиск был установлен в честь 676 красноармейцев 1-го Украинского фронта, которые погибли в боях за город в марте 1945 года.

"1945 год в Польше, на Опольщине, в других регионах, не был годом столкновения между поработителями и освободителями. Это не был год столкновения между добром и злом, а год столкновения между злом и злом, между поработителями и поработителями, независимо от того, были они немецкими национал-социалистами или советскими коммунистами. С 1939 года они хотели уничтожить Польшу, они хотели уничтожить Центральную Европу", – сказал глава Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий.

По его словам, "такие пропагандистские объекты не могут стоять на пространстве свободной, независимой и демократической Польши".

"Потому что это не памятник. Это объект. Памятник должен иметь историческую, научную или эстетическую ценность. Он не исторический, поскольку касается событий, которых не было, потому что в 1945 году не было ни освобождения, ни героев от Красной Армии", – добавил Навроцкий.

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