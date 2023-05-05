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Оккупанты объявили частичную эвакуацию из 18 населенных пунктов Запорожской области

Валентина РоманенкоПятница, 5 мая 2023, 16:25
Оккупанты объявили частичную эвакуацию из 18 населенных пунктов Запорожской области
скриншот с карты Deep State

Назначенный оккупантами так называемый "глава" оккупированной Запорожской области Евгений Балицкий объявил о частичном вывозе жителей 18 прифронтовых населенных пунктов

Источник: Балицкий в соцсетях, российское издание ТАСС

Детали: По словам гауляйтера, будет организовано "временное перемещение" жителей из населенных пунктов: Тимошовка, Смирновка, Тарасовка, Орлянское, Молочанск, Куйбышево, Пришиб, Токмак, Малая Белозерка, Васильевка, Великая Белозерка, Днепрорудное, Михайловка, Каменка-Днепровская, Энергодар, Пологи, Конские Раздоры, Розовка.

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Балицкий мотивирует свою интенцию тем, что мол, "противник (то есть Силы обороны) усилил обстрелы населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения".

Еще один ставленик оккупантов так называемый "вице-премьер" региона по экономике Андрей Козенко заявил российскому изданию ТАСС, что из населенных пунктов в Запорожской области планируется вывезти около 70 тыс. человек. По его словам, "переселение будет добровольным".

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Темы: Запорожская областьоккупация
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