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Труханов вышел из СИЗО: внесли залог

Евгений Кизилов, Алена МазуренкоПятница, 5 мая 2023, 19:13
Труханов вышел из СИЗО: внесли залог
еннадий Труханов, Getty Images

Мэр Одессы Геннадий Труханов, которого арестовали в рамках дела о заводе "Краян", вышел из СИЗО. За него внесли залог в 13,4 миллиона гривень.

Источник: пресс-секретарь САП Ольга Постолюк в комментарии УП, "Суспільне"

Детали: По информации "Суспільного", залог в 13,42 миллиона внес депутат промэрской фракции "Доверяй делам" Дмитрий Танцюра, о чем он сам и сообщил.

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Прямая речь: "Это мои личные, задекларированные средства, с которых уплачены налоги. Деньги уже зашли, я получил письмо из ВАКСа (Высшего антикоррупционного суда)".

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Темы: ТрухановОдессаарест
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