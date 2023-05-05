Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Труханов вышел из СИЗО: внесли залог

Евгений Кизилов, Алена МазуренкоПятница, 5 мая 2023, 19:13
Труханов вышел из СИЗО: внесли залог
еннадий Труханов, Getty Images

Мэр Одессы Геннадий Труханов, которого арестовали в рамках дела о заводе "Краян", вышел из СИЗО. За него внесли залог в 13,4 миллиона гривень.

Источник: пресс-секретарь САП Ольга Постолюк в комментарии УП, "Суспільне"

Детали: По информации "Суспільного", залог в 13,42 миллиона внес депутат промэрской фракции "Доверяй делам" Дмитрий Танцюра, о чем он сам и сообщил.

Прямая речь: "Это мои личные, задекларированные средства, с которых уплачены налоги. Деньги уже зашли, я получил письмо из ВАКСа (Высшего антикоррупционного суда)".

Предыстория:

Темы: ТрухановОдессаарест
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Российские подразделения, которые сбежали из-под Бахмута, уже дважды терпели поражения – ISW

США не видят признаков отступления "вагнеровцев" из Бахмута – Politico

фото Экс-президент "Мотор Сичи" просил обменять его в Россию − СМИ

В Киеве запустили новый опрос: ищут замену российским деятелям на метро "Университет"

Журналист показал обломки российского "Кинжала", который сбили в Украине

фотоКомандующий Воздушных сил подписал ракету HARM: послание частично подлежит цензуре

Все новости...
Труханов
Кличко вступился за Труханова, но залог вносить не собирается
Дело "Краяна": заместителю Труханова суд назначил залог в 5,3 миллиона
Справа "Краян": ВАКС призначив Труханову заставу у 30 мільйонів
Последние новости
08:55
фото, видео В Тбилиси протестовали после решения РФ отменить визы и разрешить авиарейсы
08:37
Оккупанты за сутки убили 4 гражданских в Донецкой и Херсонской областях
08:23
Трамп: США посылают Украине слишком много оружия
08:14
Силы обороны за сутки уничтожили 610 захватчиков и 14 вражеских артсистем
08:10
фотоВраг бил из артиллерии по Никополю: повреждены 3 жилых дома
07:45
В России заявили, что в Курской области под обстрел попала электроподстанция
07:19
Трамп не смог сказать, желает ли он Украине победы
06:47
Генштаб: Оккупанты за 3 дня вывезли в Бердянск 300 человек, среди них – дети
06:28
Силы обороны отбили почти 40 вражеских атак – сводка
05:47
Трамп отказался назвать Путина военным преступником
Все новости...
Реклама: