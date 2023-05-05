Труханов вышел из СИЗО: внесли залог

Мэр Одессы Геннадий Труханов, которого арестовали в рамках дела о заводе "Краян", вышел из СИЗО. За него внесли залог в 13,4 миллиона гривень.

Источник: пресс-секретарь САП Ольга Постолюк в комментарии УП, "Суспільне"

Детали: По информации "Суспільного", залог в 13,42 миллиона внес депутат промэрской фракции "Доверяй делам" Дмитрий Танцюра, о чем он сам и сообщил.

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Прямая речь: "Это мои личные, задекларированные средства, с которых уплачены налоги. Деньги уже зашли, я получил письмо из ВАКСа (Высшего антикоррупционного суда)".

Предыстория:

4 мая Высший антикоррупционный суд арестовал с возможностью внесения залога мэра Одессы Геннадия Труханова по делу "завода Краян" (размер залога уменьшили с почти 31 до 13 миллионов гривен). Во исполнение решения суда обвиняемый был взят под стражу в зале суда.