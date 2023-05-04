Арестован мэр Одессы

По делу "завода Краян" Высший антикоррупционный суд арестовал мэра Одессы Геннадия Труханова, но уменьшил ему размер залога с почти 31 до 13 миллионов гривен.

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура, пресс-служба ВАКС

Дословно: "Дело Одесского "Краяна" - городской голова Одессы взят под стражу".

Детали: 4 мая 2023 года коллегия судей ВАКС удовлетворила ходатайство прокурора САП об изменении меры пресечения одному из обвиняемых по делу Одесского "Краяна" - городскому голове Одессы.

Учитывая то, что обвиняемый не внес 30,866 млн грн залога, определенного судом, прокурор обратился в суд с ходатайством об изменении меры пресечения с залога на содержание под стражей с альтернативой внесения залога.

ВАКС, заслушав доводы сторон, частично удовлетворил ходатайство и применил к обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с альтернативой внесения 13,420 млн грн залога.

Во исполнение решения суда обвиняемый взят под стражу в зале суда.

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В ВАКС добавляют: в случае внесения залога на обвиняемого будут возлагаться обязанности: прибывать по каждому требованию в суд; не отлучаться за пределы территории Украины без разрешения суда; сообщать суду об изменении своего места жительства и работы; воздерживаться от общения с лицами, определенными в постановлении суда; сдать на хранение в Государственную миграционную службу Украины свой паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину; носить электронное средство контроля.

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