Арестован мэр Одессы
По делу "завода Краян" Высший антикоррупционный суд арестовал мэра Одессы Геннадия Труханова, но уменьшил ему размер залога с почти 31 до 13 миллионов гривен.
Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура, пресс-служба ВАКС
Дословно: "Дело Одесского "Краяна" - городской голова Одессы взят под стражу".
Детали: 4 мая 2023 года коллегия судей ВАКС удовлетворила ходатайство прокурора САП об изменении меры пресечения одному из обвиняемых по делу Одесского "Краяна" - городскому голове Одессы.
Учитывая то, что обвиняемый не внес 30,866 млн грн залога, определенного судом, прокурор обратился в суд с ходатайством об изменении меры пресечения с залога на содержание под стражей с альтернативой внесения залога.
ВАКС, заслушав доводы сторон, частично удовлетворил ходатайство и применил к обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с альтернативой внесения 13,420 млн грн залога.
Во исполнение решения суда обвиняемый взят под стражу в зале суда.
В ВАКС добавляют: в случае внесения залога на обвиняемого будут возлагаться обязанности: прибывать по каждому требованию в суд; не отлучаться за пределы территории Украины без разрешения суда; сообщать суду об изменении своего места жительства и работы; воздерживаться от общения с лицами, определенными в постановлении суда; сдать на хранение в Государственную миграционную службу Украины свой паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину; носить электронное средство контроля.
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Предыстория:
- 25 апреля Высший антикоррупционный суд по делу "завода Краян" избрал мэру Одессы Геннадию Труханову меру пресечения в виде залога в размере 30 миллионов 866 тысяч гривен.
- Следствие по делу завладения средствами считало, что мэр Одессы Геннадий Труханов вместе с другими фигурантами дела вводил депутатов горсовета в заблуждение относительно процедуры покупки помещений завода "Краян".
- В мае 2019 года Специализированная антикоррупционная прокуратура согласовала измененное обвинение для Труханова и нескольких его вероятных сообщников. Изменения касаются суммы средств городского бюджета, которыми, по версии правоохранителей, завладели обвиняемые. Убытки по делу Труханова уменьшили со 185 миллионов до 92 659 282 грн.