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Правительство одобрило снижение граничного призывного возраста до 25 лет

Алена МазуренкоПятница, 5 мая 2023, 23:49
Правительство одобрило снижение граничного призывного возраста до 25 лет
ПРИЗЫВ НА СРОЧНУЮ СЛУЖБУ, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ГЕНШТАБА ВСУ

Кабинет министров 5 мая одобрил изменения в законопроект "О воинской обязанности и военной службе", уменьшив предельный возраст призывников на воинском учете с 27-ми до 25-ти лет.

Источник: постпред правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram

Дословно: "Одобрен проект Закона "О внесении изменений в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Законопроектом предусмотрено внесение изменений в статьи 15, 18, 18-1, 37 ЗУ "О воинской обязанности и военной службе", направленных на уменьшение предельного возраста пребывания граждан на воинском учете призывников с 27 до 25-летнего возраста".

Детали: Для того, чтобы законопроект вступил в силу его должна рассмотреть Верховная Рада.

Следующим шагом должно стать представление законопроекта в парламент.

Что было раньше: 4 мая эту инициативу озвучили в Минобороны. Там заявили, что прибытие мужчин в возрасте до 27 лет в ТЦК и СП сопровождается очередями, финансовыми затратами и создает лишнюю нагрузку на медицинских работников: "Данные изменения продиктованы тем, что во время действия режима военного положения отсутствует потребность в пребывании граждан на воинском учете призывников до 27 лет".

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Также в МОУ сообщали, что "длительное пребывание на воинском учете призывников во время действия военного положения приводит к тому, что значительное количество годных к военной службе граждан, не имеющих статуса военнообязанных, не может быть привлечено к военной службе по призыву во время мобилизации".

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Темы: призывВооруженные силызаконодательствоКабинет министров
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