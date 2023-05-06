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Из российского плена вернули 45 азовцев

Роман ПетренкоСуббота, 6 мая 2023, 15:24
Из российского плена вернули 45 азовцев
фото оп

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил о возвращении 45 бойцов "Азова".

Источник: Ермак в Telegram

Прямая речь Ермака: "Это 42 защитника и три защитницы "Азовстали".

Все они - нацгвардейцы из подразделения, созданном 9 лет назад на азовских берегах.

35 рядовых и сержантов, 10 офицеров.

Среди них есть воины, которые поженились во время обороны Мариуполя, на "Азовстали".

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Также есть наш воин, который до широкомасштабного вторжения был в плену россиян в течение 2,5 лет, куда попал во время Широкинской операции.

Впоследствии он был освобожден из плена и сразу вернулся в подразделение. Повторно попал в плен на "Азовстали" и сегодня возвращается домой".

Детали: Россия тем временем заявила, что "в результате сложных переговоров" вернули себе трех летчиков.

Обновлено: Ермак намекнул на "Азов", сообщив, что освобожденные из плена - "нацгвардейцы из подразделения, созданного 9 лет назад на азовских берегах".

Позже омбудсмен Дмитрий Лубинец добавил, что "5 мая было 9 лет со дня создания этого подразделения".

Именно 5 мая 2014 года в Бердянске было создано подразделение НГУ "Азов".

Темы: обменАзов
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