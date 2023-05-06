Из российского плена вернули 45 азовцев
Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил о возвращении 45 бойцов "Азова".
Источник: Ермак в Telegram
Прямая речь Ермака: "Это 42 защитника и три защитницы "Азовстали".
Все они - нацгвардейцы из подразделения, созданном 9 лет назад на азовских берегах.
35 рядовых и сержантов, 10 офицеров.
Среди них есть воины, которые поженились во время обороны Мариуполя, на "Азовстали".
Также есть наш воин, который до широкомасштабного вторжения был в плену россиян в течение 2,5 лет, куда попал во время Широкинской операции.
Впоследствии он был освобожден из плена и сразу вернулся в подразделение. Повторно попал в плен на "Азовстали" и сегодня возвращается домой".
Детали: Россия тем временем заявила, что "в результате сложных переговоров" вернули себе трех летчиков.
Обновлено: Ермак намекнул на "Азов", сообщив, что освобожденные из плена - "нацгвардейцы из подразделения, созданного 9 лет назад на азовских берегах".
Позже омбудсмен Дмитрий Лубинец добавил, что "5 мая было 9 лет со дня создания этого подразделения".
Именно 5 мая 2014 года в Бердянске было создано подразделение НГУ "Азов".