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В России задержали подозреваемого в покушении на Прилепина: родом с Украины

Катерина ТищенкоСуббота, 6 мая 2023, 16:37
В России задержали подозреваемого в покушении на Прилепина: родом с Украины
взорванная машина Прилепина, фото Следкома РФ

МВД России заявило о задержании мужчины, который может быть причастен к подрыву машины украинофоба и пропагандиста Захара Прилепина.

Источник: ТАСС со ссылкой на МВД России, телеграм-канал 112

Детали: Как заявили в российском МВД, задержанный по подозрению в причастности к взрыву машины Прилепина ранее был судим. Розыск возможных соучастников подрыва автомобиля продолжается.

Как сообщили ТАСС в силовых структурах РФ, причастных к покушению на Прилепина ищут в Подмосковье, установлены адреса их проживания.

Якобы установлена квартира в Подмосковье, где могло быть собрано самодельное взрывное устройство, которым подорвали автомобиль.

По данным телеграм-канала 112, задержанный мужчина родом с Украины и недавно получил российское гражданство. 30-летнего жителя Нижегородской области видели местные из деревни Пионерское на протяжении двух дней, он просто ходил по лесу.

Как сообщила пресс-служба Прилепина, в результате взрыва погиб его соратник, сотрудник батальона "Оплот" Росгвардии Александр Шубин с позывным "Злой".

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Обновлено: Позже агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщило, что тридцатилетний мужчина, задержанный по подозрению в причастности к подрыву автомобиля Прилепина в поселке Пионерский Нижегородской области, является уроженцем Украины, ранее он был судим за разбой по сговору группой лиц.

Что предшествовало: В субботу в российской Нижегородской области взорвали автомобиль Audi, в котором ехал украинофоб, писатель и член партии "Справедливая Россия" Захар Прилепин, он "тяжело ранен".

Темы: Росcияпропагандавзрыв
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