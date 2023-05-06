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"Эвакуация" оккупантов идет слишком быстро, могут готовить провокации – мэр Мелитополя

Катерина ТищенкоСуббота, 6 мая 2023, 22:19
Эвакуация оккупантов идет слишком быстро, могут готовить провокации – мэр Мелитополя
очередь на КПП Чонгар в направлении Крыма, фото из Telegram Федорова

Мэр Мелитополя Иван Федоров заявляет, что российская "эвакуация" из оккупированной части Запорожской области происходит слишком быстро, и на КПП Чонгар по дороге от Мелитополя в Крым образовались огромные очереди.

Источник: Федоров в эфире телемарафона и в Telegram

Дословно: "Та частичная эвакуация, которую они объявили, идет слишком быстро, и есть версия, что они могут готовиться к провокациям и делать это именно среди гражданских".

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Детали: На примере Токмака Федоров рассказал, что с пятницы раз в 20-30 минут оттуда отъезжают автобусы или колонны автобусов, в которых гражданских людей "только треть, а остальные - переодетые военные".

По словам мэра, в основном эти автобусы идут в Бердянск, там гражданских оставляют, а военных продолжают везти в Мариуполь. Также в Токмаке огромные очереди за хлебом, бензин закончился на большинстве заправочных станций.

Федоров также заявил, что "эвакуация" происходит не только в тех 16 населенных пунктах, которые враг объявил публично.

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"На примере моего родного Мелитополя мы можем увидеть следующую картину: со вчерашнего дня на территории 1 гимназии и на центральной площади Победы стоят автобусы, которые забирают в основном коллаборантов и тех бешеных, кто согласился с врагом куда-то там поехать. Также сегодня враг выехал из некоторых административных зданий. Например, Богдана Хмельницкого, 70, где было расположено их пропагандистское Z-TV, исполнительный комитет Мелитопольского городского совета на Грушевского, 5, и другие административные здания враг покидает и жжет там все документы", - рассказал мэр.

Вместе с тем, в Telegram он опубликовал фото очередей на КПП Чонгар по дороге от оккупированного Мелитополя в Крым.

"Оккупанты доигрались в "эвакуацию": спровоцировали бешеную панику и не менее бешеные очереди... Военные и владельцы спецпропусков - вне очереди. Грузовики с награбленным - в отдельной очереди. А тысячам легковых авто - минимум 5 часов ожидания", - написал он.

Что предшествовало: 5 мая назначенный оккупантами так называемый "глава" оккупированной Запорожской области Евгений Балицкий объявил о частичном вывозе жителей 18 прифронтовых населенных пунктов: Тимошовка, Смирновка, Тарасовка, Орлянское, Молочанск, Куйбышево, Пришиб, Токмак, Малая Белозерка, Васильевка, Великая Белозерка, Днепрорудное, Михайловка, Каменка-Днепровская, Энергодар, Пологи, Конские Раздоры, Розовка.

Темы: Запорожская областьМелитопольэвакуацияоккупация
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