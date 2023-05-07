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"Целей не достигли": Воздушные силы рассказали о ночной авиаатаке россиян

Роман ПетренкоВоскресенье, 7 мая 2023, 11:18
Целей не достигли: Воздушные силы рассказали о ночной авиаатаке россиян
ЮРИЙ ИГНАТ. ФОТО - МЕДИАЦЕНТР УКРАИНА-УКРИНФОРМ

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат рассказал о ночном обстреле российских оккупантов, когда те с дальней авиации запустили по Украине шесть ракет Х-22.

Источник: Игнат в эфире телемарафона

Прямая речь Игната: "Из семи бомбардировщиков было выпущено шесть ракет Х-22.

Целей они не достигли".

Детали: По словам Игната, допустимая погрешность этих ракет является опасной и составляет 600 метров.

Также ночью россияне запустили до семи авиабомб на восточном направлении и с Севера.

Напомним: Российские оккупанты обстреляли Николаевский район 5 ракетами Х-22 с авиации, повреждено здание промышленного предприятия.

ВИДЕО ДНЯ

Где еще одна ракета пока неизвестно.

Темы: Воздушные силы ВСУобстрелвойна
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