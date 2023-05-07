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Россияне придумали, якобы над Черным морем сбили более 20 БПЛА

Роман ПетренкоВоскресенье, 7 мая 2023, 15:53
Россияне придумали, якобы над Черным морем сбили более 20 БПЛА
российские корабли в черном море, иллюстративное фото известия

Российское минобороны заявило, якобы ночью на 7 мая сбили над Черным морем 22 беспилотника.

Источник: РИА Новости со ссылкой на Минобороны

Дословно: "В Минобороны России заявили, что за ночь над Черным морем были обнаружены и уничтожены 22 ударных беспилотника".

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Детали: Никаких подробностей, фото и видео ведомство не предоставило.

Напомним: Утром 7 мая они говорили, якобы над Крымом сбили всего 10 БПЛА.

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Темы: РосcияпропагандаЧерное мореКрым
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