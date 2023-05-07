Россияне придумали, якобы над Черным морем сбили более 20 БПЛА
Воскресенье, 7 мая 2023, 15:53
Российское минобороны заявило, якобы ночью на 7 мая сбили над Черным морем 22 беспилотника.
Источник: РИА Новости со ссылкой на Минобороны
Дословно: "В Минобороны России заявили, что за ночь над Черным морем были обнаружены и уничтожены 22 ударных беспилотника".
Детали: Никаких подробностей, фото и видео ведомство не предоставило.
Напомним: Утром 7 мая они говорили, якобы над Крымом сбили всего 10 БПЛА.
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