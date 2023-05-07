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Крым ночью атаковали 10 беспилотников - оккупанты

"Украинская правда"Воскресенье, 7 мая 2023, 06:15
Крым ночью атаковали 10 беспилотников - оккупанты
Обломок сбитого беспилотника. Фото Baza

Ночью 7 мая беспилотники атаковали Крым, над полуостровом работают силы ПВО.

Источник: издание Baza в Telegram, так называемый "глава" Севастополя Михаил Развожаев в Telegram

Дословно: "По меньшей мере один из беспилотников был сбит над Севастополем и упал в районе мыса Фиолент. Его осколки разлетелись на 70 метров. Пострадавших нет".

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Дополнено в 06:15. По словам Развожаева, ночью российские силы ПВО и средства РЭБ отбили очередную атаку на Севастополь.

"1 БПЛА потерял управление и упал в лесополосе в р-не 5 км, обломки найдены сотрудниками МВД и МЧС. Второй беспилотник был сбит над морем в р-не г. Херсонес, третий – над морем со стороны Северного мола", – сообщил он.

Развожаев утверждает, что всего Крым и Севастополь этой ночью атаковали более 10 беспилотников.

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По его словам, никакие объекты в Севастополе не пострадали.

Что этому предшествовало:

  • 4 мая в Севастополе были слышны два взрыва.
  • 29 апреля в Казачьей бухте Севастополя беспилотник ударил по нефтебазе, и она загорелась.

Темы: Крымбеспилотники
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