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Когда мы начнем контрнаступление, Россия будет в панике – замминистра обороны

Катерина ТищенкоВоскресенье, 7 мая 2023, 18:21
Когда мы начнем контрнаступление, Россия будет в панике – замминистра обороны
Владимир Гаврилов, фото Минобороны

Замминистра обороны Владимир Гаврилов считает, что Россия будет в панике, когда начнется украинское контрнаступление.

Источник: Гаврилов в интервью британскому изданию The Independent

Прямая речь: "Мы начнем наше контрнаступление, когда и где – сейчас не имеет значения. [И когда это произойдет,] Россия будет в панике, вы увидите много паники. Они до сих пор не понимают, что [их] пропаганда демонстрирует ложную картину того, что на самом деле происходит на местах. Эта война будет выиграна на земле, а не на экранах телевизоров, не в интернете...

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Я не удивлюсь, если однажды, возможно, в этом или следующем месяце, мы увидим что-то, что будет способствовать немедленному краху российской стратегии или ее армии, [ее] экономики".

Детали: По его словам, удержание Бахмута было ключевым моментом в подготовке Украины к контрнаступлению. Удерживая плацдарм в "крепости" Бахмут, Украина разоблачила тот факт, что российская военная машина "уже не того качества, которое мы видели год назад, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину и в первой волне въехала на танках".

"Бахмут продемонстрировал не только нам в Украине, но и врагу, что для России нет военного решения в этой войне; даже хуже, в конце этой войны Россию ждет военная катастрофа, и мы это увидим в ближайшее время", - заявил он.

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Гаврилов добавил, что после многих месяцев изнурительной войны ситуация на местах может начать развиваться очень стремительно.

"Я могу лишь сказать, что мы делаем все возможное, чтобы закончить войну как можно скорее... Я бы очень хотел, чтобы 2023 год стал годом победы", - подчеркнул он.

Что предшествовало: В ноябре 2022 года Гаврилов прогнозировал, что до конца декабря того же года украинские силы могут вернуться в Крым, а война с Россией закончится к концу весны 2023 года.

Темы: контрнаступлениеМиноборонывойнаРосcия
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