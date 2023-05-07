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Когда мы начнем контрнаступление, Россия будет в панике – замминистра обороны

Катерина ТищенкоВоскресенье, 7 мая 2023, 18:21
Когда мы начнем контрнаступление, Россия будет в панике – замминистра обороны
Владимир Гаврилов, фото Минобороны

Замминистра обороны Владимир Гаврилов считает, что Россия будет в панике, когда начнется украинское контрнаступление.

Источник: Гаврилов в интервью британскому изданию The Independent

Прямая речь: "Мы начнем наше контрнаступление, когда и где – сейчас не имеет значения. [И когда это произойдет,] Россия будет в панике, вы увидите много паники. Они до сих пор не понимают, что [их] пропаганда демонстрирует ложную картину того, что на самом деле происходит на местах. Эта война будет выиграна на земле, а не на экранах телевизоров, не в интернете...

Я не удивлюсь, если однажды, возможно, в этом или следующем месяце, мы увидим что-то, что будет способствовать немедленному краху российской стратегии или ее армии, [ее] экономики".

Детали: По его словам, удержание Бахмута было ключевым моментом в подготовке Украины к контрнаступлению. Удерживая плацдарм в "крепости" Бахмут, Украина разоблачила тот факт, что российская военная машина "уже не того качества, которое мы видели год назад, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину и в первой волне въехала на танках".

"Бахмут продемонстрировал не только нам в Украине, но и врагу, что для России нет военного решения в этой войне; даже хуже, в конце этой войны Россию ждет военная катастрофа, и мы это увидим в ближайшее время", - заявил он.

Гаврилов добавил, что после многих месяцев изнурительной войны ситуация на местах может начать развиваться очень стремительно.

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"Я могу лишь сказать, что мы делаем все возможное, чтобы закончить войну как можно скорее... Я бы очень хотел, чтобы 2023 год стал годом победы", - подчеркнул он.

Что предшествовало: В ноябре 2022 года Гаврилов прогнозировал, что до конца декабря того же года украинские силы могут вернуться в Крым, а война с Россией закончится к концу весны 2023 года.

Темы: контрнаступлениеМиноборонывойнаРосcия
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