Война закончится к концу весны - заместитель министра обороны

Война с Россией закончится к концу весны, прогнозирует заместитель министра обороны генерал-майор запаса Владимир Гаврилов.

Источник: Гаврилов в интервью Sky News

Детали: Гаврилов считает, что украинские силы могут вернуться в Крым до конца декабря.

Он также назвал низкой вероятность ядерной атаки со стороны России, но заверил, что она не является угрозой, которая остановит Вооруженные силы от освобождения всех территорий.

Прямая речь Гаврилова: "В украинском обществе есть решение, что мы идем до конца".



Напомним: Министр обороны Украины Алексей Резников надеется, что до конца 2022 года у украинцев будут "хорошие новости" о ситуации на фронте, но когда закончится война – сказать не может.