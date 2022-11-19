Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Война закончится к концу весны - заместитель министра обороны

Роман ПетренкоСуббота, 19 ноября 2022, 13:34
всу, фото генштаба

Война с Россией закончится к концу весны, прогнозирует заместитель министра обороны генерал-майор запаса Владимир Гаврилов.

Источник: Гаврилов в интервью Sky News

Детали: Гаврилов считает, что украинские силы могут вернуться в Крым до конца декабря.

Он также назвал низкой вероятность ядерной атаки со стороны России, но заверил, что она не является угрозой, которая остановит Вооруженные силы от освобождения всех территорий.

Прямая речь Гаврилова: "В украинском обществе есть решение, что мы идем до конца".

Напомним: Министр обороны Украины Алексей Резников надеется, что до конца 2022 года у украинцев будут "хорошие новости" о ситуации на фронте, но когда закончится война – сказать не может.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: войнаМинобороныВооруженные силы
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Утро воскресенья началось с полуторачасовой воздушной тревоги по всей Украине

Адвокат Саакашвили говорит, что экс-президента отравили после ареста, ссылается на экспертизу

Захватчики пытаются усилить позиции на оккупированных территориях – ISW

В "Укрэнерго" сообщили детали отключений в воскресенье

Россия договорилась с Ираном о производстве дронов – WP

Monobank готовится к блэкауту: в ночь на воскресенье не будет работать ряд сервисов

Все новости...
РФ массированными ударами пытается истощить украинскую ПВО - Пентагон
Премьер Британии в Киеве пообещал усилить ПВО Украины 125 зенитными пушками
Кулеба: Путин стремится к замораживанию конфликта, что станет бомбой замедленного действия
Оккупанты обстреляли гуманитарную точку на Херсонщине, 5 раненых
Последние новости
12:17
В NASA прогнозируют, что люди будут жить на Луне уже в этом десятилетии
12:05
На Херсонщину возвращают мобильную связь: уже восстановили 52 базовые и 3 передвижные станции
11:50
Россияне жалуются на рост депрессии – но не из-за войны, а из-за мобилизации
11:22
В Грузии ответили на заявления об отравлении Саакашвили: "Не видели никаких доказательств"
11:14
Правительство Британии рассматривает снятие торговых барьеров с ЕС
11:05
Россиянам не дает покоя наша ПВО, они пытаются вычислить позиции - Гуменюк
10:49
Украина вышла из Международного центра научной и технической информации через Россию
10:49
Киевлян просят не пользоваться собственными авто: ожидаются снегопады
10:48
Утро воскресенья началось с полуторачасовой воздушной тревоги по всей Украине
10:25
Государственный энерготрейдер в тестовом режиме импортировал 2 МВт электроэнергии из Словакии
Все новости...