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Война закончится к концу весны - заместитель министра обороны

Роман ПетренкоСуббота, 19 ноября 2022, 12:34
Война закончится к концу весны - заместитель министра обороны
всу, фото генштаба

Война с Россией закончится к концу весны, прогнозирует заместитель министра обороны генерал-майор запаса Владимир Гаврилов.

Источник: Гаврилов в интервью Sky News

Детали: Гаврилов считает, что украинские силы могут вернуться в Крым до конца декабря.

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Он также назвал низкой вероятность ядерной атаки со стороны России, но заверил, что она не является угрозой, которая остановит Вооруженные силы от освобождения всех территорий.

Прямая речь Гаврилова: "В украинском обществе есть решение, что мы идем до конца".

Напомним: Министр обороны Украины Алексей Резников надеется, что до конца 2022 года у украинцев будут "хорошие новости" о ситуации на фронте, но когда закончится война – сказать не может.

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Темы: войнаМинобороныВооруженные силы
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