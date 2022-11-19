Война закончится к концу весны - заместитель министра обороны

Война с Россией закончится к концу весны, прогнозирует заместитель министра обороны генерал-майор запаса Владимир Гаврилов.

Источник: Гаврилов в интервью Sky News

Детали: Гаврилов считает, что украинские силы могут вернуться в Крым до конца декабря.

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Он также назвал низкой вероятность ядерной атаки со стороны России, но заверил, что она не является угрозой, которая остановит Вооруженные силы от освобождения всех территорий.

Прямая речь Гаврилова: "В украинском обществе есть решение, что мы идем до конца".



Напомним: Министр обороны Украины Алексей Резников надеется, что до конца 2022 года у украинцев будут "хорошие новости" о ситуации на фронте, но когда закончится война – сказать не может.