В Бахмуте россияне увеличили интенсивность обстрелов, проводят перегруппировку – Сырский

Сырский (слева) во время поездки в Бахмут, фото из его Telegram

Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский заявляет, что в Бахмуте россияне увеличили интенсивность обстрелов из тяжелого вооружения, начали использовать более усовершенствованную технику и проводят перегруппировку войск.

Источник: Сырский в Telegram

Дословно: "Бахмут. Тяжелая оборона продолжается. Я посетил наших воинов в районах ведения боевых действий, встретился с командирами боевых частей...

Россияне увеличили интенсивность обстрелов из тяжелого вооружения, начали использовать более усовершенствованную технику и проводят перегруппировку войск.

Это свидетельствует о том, что враг не собирается менять свои планы и делает все возможное, чтобы взять Бахмут под контроль и продолжить наступательные действия".

фото из Telegram Сырского

Детали: Сырский отметил, что на сегодня Силам обороны удается срывать планы врага на Бахмутском направлении. Но россияне все еще надеются захватить город до 9 мая. "Наша задача - не допустить этого", - подчеркнул он.

Во время визита командующий отметил военных государственными и ведомственными наградами, а также вручил подарки около 170 бойцам восточного фронта, которые героически проявили себя в боях.