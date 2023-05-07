Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Бахмуте россияне увеличили интенсивность обстрелов, проводят перегруппировку – Сырский

Катерина ТищенкоВоскресенье, 7 мая 2023, 19:15
В Бахмуте россияне увеличили интенсивность обстрелов, проводят перегруппировку – Сырский
Сырский (слева) во время поездки в Бахмут, фото из его Telegram

Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский заявляет, что в Бахмуте россияне увеличили интенсивность обстрелов из тяжелого вооружения, начали использовать более усовершенствованную технику и проводят перегруппировку войск.

Источник: Сырский в Telegram

Дословно: "Бахмут. Тяжелая оборона продолжается. Я посетил наших воинов в районах ведения боевых действий, встретился с командирами боевых частей...

Россияне увеличили интенсивность обстрелов из тяжелого вооружения, начали использовать более усовершенствованную технику и проводят перегруппировку войск.

Это свидетельствует о том, что враг не собирается менять свои планы и делает все возможное, чтобы взять Бахмут под контроль и продолжить наступательные действия".

 
фото из Telegram Сырского

Детали: Сырский отметил, что на сегодня Силам обороны удается срывать планы врага на Бахмутском направлении. Но россияне все еще надеются захватить город до 9 мая. "Наша задача - не допустить этого", - подчеркнул он.

Во время визита командующий отметил военных государственными и ведомственными наградами, а также вручил подарки около 170 бойцам восточного фронта, которые героически проявили себя в боях.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: БахмутВооруженные силывойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Российские подразделения, которые сбежали из-под Бахмута, уже дважды терпели поражения – ISW

США не видят признаков отступления "вагнеровцев" из Бахмута – Politico

фото Экс-президент "Мотор Сичи" просил обменять его в Россию − СМИ

В Киеве запустили новый опрос: ищут замену российским деятелям на метро "Университет"

Журналист показал обломки российского "Кинжала", который сбили в Украине

фотоКомандующий Воздушных сил подписал ракету HARM: послание частично подлежит цензуре

Все новости...
Бахмут
Россияне обстреливают Бахмут зажигательными и фосфорными боеприпасами – Генштаб
Кадыров заявил, что попросил у Путина о перемещении его вояк в Бахмут
Пригожин и Кадыров хотят обвинить Минобороны РФ в неудачах в Бахмуте – ISW
Последние новости
08:55
фото, видео В Тбилиси протестовали после решения РФ отменить визы и разрешить авиарейсы
08:37
Оккупанты за сутки убили 4 гражданских в Донецкой и Херсонской областях
08:23
Трамп: США посылают Украине слишком много оружия
08:14
Силы обороны за сутки уничтожили 610 захватчиков и 14 вражеских артсистем
08:10
фотоВраг бил из артиллерии по Никополю: повреждены 3 жилых дома
07:45
В России заявили, что в Курской области под обстрел попала электроподстанция
07:19
Трамп не смог сказать, желает ли он Украине победы
06:47
Генштаб: Оккупанты за 3 дня вывезли в Бердянск 300 человек, среди них – дети
06:28
Силы обороны отбили почти 40 вражеских атак – сводка
05:47
Трамп отказался назвать Путина военным преступником
Все новости...
Реклама: