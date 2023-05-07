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В Бахмуте россияне увеличили интенсивность обстрелов, проводят перегруппировку – Сырский

Катерина ТищенкоВоскресенье, 7 мая 2023, 19:15
В Бахмуте россияне увеличили интенсивность обстрелов, проводят перегруппировку – Сырский
Сырский (слева) во время поездки в Бахмут, фото из его Telegram

Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский заявляет, что в Бахмуте россияне увеличили интенсивность обстрелов из тяжелого вооружения, начали использовать более усовершенствованную технику и проводят перегруппировку войск.

Источник: Сырский в Telegram

Дословно: "Бахмут. Тяжелая оборона продолжается. Я посетил наших воинов в районах ведения боевых действий, встретился с командирами боевых частей...

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Россияне увеличили интенсивность обстрелов из тяжелого вооружения, начали использовать более усовершенствованную технику и проводят перегруппировку войск.

Это свидетельствует о том, что враг не собирается менять свои планы и делает все возможное, чтобы взять Бахмут под контроль и продолжить наступательные действия".

 
фото из Telegram Сырского

Детали: Сырский отметил, что на сегодня Силам обороны удается срывать планы врага на Бахмутском направлении. Но россияне все еще надеются захватить город до 9 мая. "Наша задача - не допустить этого", - подчеркнул он.

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Во время визита командующий отметил военных государственными и ведомственными наградами, а также вручил подарки около 170 бойцам восточного фронта, которые героически проявили себя в боях.

Темы: БахмутВооруженные силывойна
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