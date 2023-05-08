Зеленский сделал 9 мая Днем Европы, а День победы предложил на 8 мая
Президент Владимир Зеленский предлагает установить в Украине 8 мая День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов, а 9 мая отмечать не День победы, а День Европы – он подал в Верховную Раду законопроект о 8 мая и подписал указ о Дне Европы.
Источник: обращение президента Украины к народу по случаю Дня памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов
Прямая речь: "8 мая Украина и свободный мир вспоминают о шести страшных годах в истории человечества. С 1939-го по 1945-й... Годы, которые унесли жизни миллионов людей, в том числе 8 миллионов украинцев. Годы оккупации и зверств, кровопролитных боев, бомбардировок, блокад и массовых казней, Холокоста. Всего зла, которое нацизм принес миру, принес на нашу землю.
Разные народы в единстве, в союзничестве в составе антигитлеровской коалиции противостояли злу. Народы Европы и Америки... Азия, Австралия, Африка – каждый имеет собственную историю борьбы в той войне, но общую историю победы".
Детали: Зеленский отметил, что именно 8 мая величие победы над нацизмом вспоминает большинство народов мира. Именно 8 мая 1945 года вступил в силу акт о безоговорочной капитуляции Вермахта. И именно 8 мая мир чтит память всех, чьи жизни были забраны той войной.
Прямая речь: "Это чистая история, без идеологических примесей. И это – история нашего народа, наших союзников, всего свободного мира. Сегодня мы возвращаем ее нашему государству.
Сегодня я подаю в Верховную Раду Украины законопроект, которым предлагается установить 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов".
Детали: Зеленский заявил, что украинцы никогда не забудут вклад своего народа в победу над нацизмом и никому не дадут "стереть роль украинцев в этой победе, наших людей, того поколения, о котором бережем память почти в каждой нашей семье".
"Мы не позволим присвоить общую победу народов антигитлеровской коалиции и не дадим врать, будто победа могла состояться и без участия какой-то страны или народа", – заявил президент.
"Зло мы уничтожали вместе, так же, как вместе противостоим сейчас аналогичному злу. Вспоминая героизм миллионов украинцев в той войне против нацизма, мы видим такой же героизм в действиях наших воинов сейчас – потомков тех, кто одержал победу – капитуляцию нацизма в тот день, 8 мая 45-го года. И мы гордимся героизмом украинского народа! Тогда и сейчас", – подчеркнул Зеленский.
Прямая речь: "Сейчас, как и 80 лет назад, Украина бьется против тотального зла. Сейчас, как и 80 лет назад, Украина бьется за будущее – и свое, и всей Европы, всего свободного мира. Сейчас, как и 80 лет назад, мы опираемся на общую силу свободных народов и знаем, что вместе с ними всегда будем частью свободной Европы, которая не подчинится злу.
И вместе со всей свободной Европой 9 мая в Украине будем отмечать День Европы. Европы объединенной, в основе которой должен быть и будет мир. Европы нашей, частью которой Украина всегда была, есть и будет.
Сегодня я подписал соответствующий указ, и каждый год с завтрашнего дня, 9 мая, мы будем чествовать наше историческое единство – единство всех европейцев, которые уничтожили нацизм и победят рашизм".
Предыстория:
- В марте 2015 года президент Петр Порошенко своим указом определил 8 мая в Украине как День памяти и примирения, однако 9 мая осталось Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне. 8 мая было рабочим днем, а 9 мая оставалось праздничным выходным.
- Порошенко тогда объяснил это стремлением объединить Украину и заявил: "Когда мы слышим на вопрос провокатора ответ президента соседней страны, что победа могла бы состояться без украинцев, – это раскол общего антифашистского движения, издевательство над памятью украинцев, которые освободили не только Украину, но всю Европу".
- 2 мая 2023 года, через 9 лет гибридной войны России против Украины и более года полномасштабной войны, Верховная Рада на законодательном уровне признала политический режим в России "рашизмом" и осудила его.
- Россия 9 мая отмечает День победы в "Великой отечественной войне".
- В европейских странах 9 мая отмечают День Европы, в Украине День Европы до этого года отмечали в третью субботу мая.