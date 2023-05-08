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Удар РФ уничтожил склад Красного Креста с гумпомощью в Одесской области

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 8 мая 2023, 13:51
Удар РФ уничтожил склад Красного Креста с гумпомощью в Одесской области
Фото: уничтоженный склад Красного Креста в Одесской области, фото Красный Крест

В результате российского обстрела Одесской области в воскресенье был разрушен склад с гуманитарной помощью Красного Креста, предоставление помощи приостановлено, оказание помощи приостановлено; на Николаевщине повреждения получил мобильный госпиталь общества

Источник: пресс-служба Красного Креста

Дословно: "В результате ракетного удара по Одесской области 07.05.2023 полностью разрушено арендованное складское помещение Одесской областной организации Общества Красного Креста Украины площадью 1000кв.м.

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Пожаром полностью уничтожена гуманитарная помощь для Одесской области, которая находилась на складе".

Детали: На момент ракетного удара представителей Красного Креста на месте не было.

Предоставление гуманитарной помощи и деятельность некоторых проектов Одесской областной организации Красного Креста Украины приостановлено.

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Дополнено: Красный Крест сообщил, что из-за ракетного обстрела Николаевской области 7 мая повреждения получил мобильный госпиталь Николаевской областной организации Красного Креста Украины.

В результате удара часть медицинского оборудования, технических средств и мебели, которые там находились, стали непригодными для дальнейшего использования.

Продолжается ликвидация последствий обстрела после чего, госпиталь заработает в обычном режиме, однако уже в другом месте.

 
 
 
 
Мобильный госпиталь ЧХ на Николаевщине
Мобильный госпиталь ЧХ на Николаевщине

Темы: Одесская областьКрасный Крестгуманитаркаобстрел
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