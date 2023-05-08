Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Удар РФ уничтожил склад Красного Креста с гумпомощью в Одесской области

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 8 мая 2023, 13:51
Удар РФ уничтожил склад Красного Креста с гумпомощью в Одесской области
Фото: уничтоженный склад Красного Креста в Одесской области, фото Красный Крест

В результате российского обстрела Одесской области в воскресенье был разрушен склад с гуманитарной помощью Красного Креста, предоставление помощи приостановлено, оказание помощи приостановлено; на Николаевщине повреждения получил мобильный госпиталь общества

Источник: пресс-служба Красного Креста

Дословно: "В результате ракетного удара по Одесской области 07.05.2023 полностью разрушено арендованное складское помещение Одесской областной организации Общества Красного Креста Украины площадью 1000кв.м.

Пожаром полностью уничтожена гуманитарная помощь для Одесской области, которая находилась на складе".

Детали: На момент ракетного удара представителей Красного Креста на месте не было.

Предоставление гуманитарной помощи и деятельность некоторых проектов Одесской областной организации Красного Креста Украины приостановлено.

Дополнено: Красный Крест сообщил, что из-за ракетного обстрела Николаевской области 7 мая повреждения получил мобильный госпиталь Николаевской областной организации Красного Креста Украины.

ВИДЕО ДНЯ

В результате удара часть медицинского оборудования, технических средств и мебели, которые там находились, стали непригодными для дальнейшего использования.

Продолжается ликвидация последствий обстрела после чего, госпиталь заработает в обычном режиме, однако уже в другом месте.

 
 
 
 
Мобильный госпиталь ЧХ на Николаевщине
Мобильный госпиталь ЧХ на Николаевщине

Темы: Одесская областьКрасный Крестгуманитаркаобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Британия поставила Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow - СМИ

Зеленский заявил, что Украине надо подождать с контрнаступлением

фотоСБУ задержала таксиста, который навел ракету на многоэтажку Николаева

фото, видео В Тбилиси протестовали после решения РФ отменить визы и разрешить авиарейсы

Трамп отказался назвать Путина военным преступником

США не видят признаков отступления "вагнеровцев" из Бахмута – Politico

Все новости...
Одесская область
Ракетный обстрел Одесской области: из-под завалов достали тело мужчины
В Одесской области 8 и 9 мая усилят меры безопасности
Удар по Одесской области: три человека получили ранения, один – пропал без вести
Последние новости
13:20
Россияне захватили собор ПЦУ в Крыму: ломают двери, выносят имущество – СМИ
13:15
Три экс-нардепа-"регионала" сливали РФ данные о ВСУ – получили новые подозрения от СБУ
13:12
фотоВ Киеве задержали мужчину, который из-за ревности бил и обжигал паяльником сожительницу
12:48
Комитеты Рады начали "анонсировать" события задним числом – "ЧЕСНО"
12:47
У добровольческих формирований на Киевщине есть более 8 тысяч единиц оружия − Небытов
12:39
Оккупанты из С-300 обстреляли Славянск: погибла женщина
12:38
Британия поставила Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow - СМИ
12:35
Враг за сутки убил 6 гражданских, еще 12 ранены – ОВА
12:31
На Камчатке 2 военных отправили в колонию за отказ воевать в Украине
12:29
Учителей-пенсионеров не могут лишать права на бессрочный трудовой договор – омбудсмен
Все новости...
Реклама: