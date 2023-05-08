Удар РФ уничтожил склад Красного Креста с гумпомощью в Одесской области

В результате российского обстрела Одесской области в воскресенье был разрушен склад с гуманитарной помощью Красного Креста, предоставление помощи приостановлено, оказание помощи приостановлено; на Николаевщине повреждения получил мобильный госпиталь общества

Источник: пресс-служба Красного Креста

Дословно: "В результате ракетного удара по Одесской области 07.05.2023 полностью разрушено арендованное складское помещение Одесской областной организации Общества Красного Креста Украины площадью 1000кв.м.

Пожаром полностью уничтожена гуманитарная помощь для Одесской области, которая находилась на складе".

Детали: На момент ракетного удара представителей Красного Креста на месте не было.

Предоставление гуманитарной помощи и деятельность некоторых проектов Одесской областной организации Красного Креста Украины приостановлено.

Дополнено: Красный Крест сообщил, что из-за ракетного обстрела Николаевской области 7 мая повреждения получил мобильный госпиталь Николаевской областной организации Красного Креста Украины.

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В результате удара часть медицинского оборудования, технических средств и мебели, которые там находились, стали непригодными для дальнейшего использования.

Продолжается ликвидация последствий обстрела после чего, госпиталь заработает в обычном режиме, однако уже в другом месте.