Удар РФ уничтожил склад Красного Креста с гумпомощью в Одесской области

В результате российского обстрела Одесской области в воскресенье был разрушен склад с гуманитарной помощью Красного Креста, предоставление помощи приостановлено, оказание помощи приостановлено; на Николаевщине повреждения получил мобильный госпиталь общества

Источник: пресс-служба Красного Креста

Дословно: "В результате ракетного удара по Одесской области 07.05.2023 полностью разрушено арендованное складское помещение Одесской областной организации Общества Красного Креста Украины площадью 1000кв.м.

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Пожаром полностью уничтожена гуманитарная помощь для Одесской области, которая находилась на складе".

Детали: На момент ракетного удара представителей Красного Креста на месте не было.

Предоставление гуманитарной помощи и деятельность некоторых проектов Одесской областной организации Красного Креста Украины приостановлено.

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Дополнено: Красный Крест сообщил, что из-за ракетного обстрела Николаевской области 7 мая повреждения получил мобильный госпиталь Николаевской областной организации Красного Креста Украины.

В результате удара часть медицинского оборудования, технических средств и мебели, которые там находились, стали непригодными для дальнейшего использования.

Продолжается ликвидация последствий обстрела после чего, госпиталь заработает в обычном режиме, однако уже в другом месте.