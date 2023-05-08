Россияне имеют тактические успехи на Авдеевском, Бахмутском и Лиманском направлениях − Минобороны

В течение последних дней россияне наступали на Авдеевском, Бахмутском и Лиманском направлениях и имели там тактические успехи.

Источник: медийная площадка Сил обороны, координируемая Минобороны, Military Media Center

Дословно Military Media Center: "В течение последних дней противник проводит наступательные действия на Авдеевском, Бахмутском и Лиманском направлениях и имеет там тактические успехи.

Вместе с тем на Купянском, Новопавловском, Ореховском и Приднепровском направлениях враг ведет активную оборону".

Детали: Также сообщается, что на Донецком направлении противник основные усилия сосредотачивает на захвате городов Бахмут и Марьинка и на блокировании путей снабжения в город Авдеевка.

На Таврическом направлении оккупанты основные усилия сосредоточили на ведении позиционной обороны, предотвращении закрепления украинских войск на островах в устье Днепра, недопущении потери контроля над занятыми рубежами и логистическими маршрутами на оккупированных территориях.

В приграничных районах Брянской и Курской областей россияне удерживают две оперативные группы войск. Отмечается, что оккупантов это делают для того, чтобы не допустить переброски украинских сил в районы активных боевых действий.