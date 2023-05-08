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Оккупанты в Мариуполе начали мобилизацию − мэр

Ирина БалачукПонедельник, 8 мая 2023, 16:51
Оккупанты в Мариуполе начали мобилизацию − мэр
Фото из Telegram Мариупольского горсовета

Российские захватчики начали мобилизацию во временно оккупированном Мариуполе.

Источник: Мариупольский городской совет в Telegram

Прямая речь официального мэра города Вадима Бойченко: "В Мариуполе начали работать призывные комиссии. Оккупанты уже ищут граждан, которые не выполняют "военные обязательства". Враг планирует призывать мужчин до августа".

Детали: Горсовет также опубликовал так называемое "направление на медкомиссию от военкомата", которое получил один из жителей Мариуполя.

Сообщается, что первыми на обследование попали работники "бюджетной" сферы.

Бойченко отметил, что теперь мужчин во временно оккупированном Мариуполе могут отправить умирать за российских захватчиков, которые уничтожили их город.

Темы: Мариупольмобилизация
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