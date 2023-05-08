Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты в Мариуполе начали мобилизацию − мэр

Ирина БалачукПонедельник, 8 мая 2023, 16:51
Оккупанты в Мариуполе начали мобилизацию − мэр
Фото из Telegram Мариупольского горсовета

Российские захватчики начали мобилизацию во временно оккупированном Мариуполе.

Источник: Мариупольский городской совет в Telegram

Прямая речь официального мэра города Вадима Бойченко: "В Мариуполе начали работать призывные комиссии. Оккупанты уже ищут граждан, которые не выполняют "военные обязательства". Враг планирует призывать мужчин до августа".

Реклама:

Детали: Горсовет также опубликовал так называемое "направление на медкомиссию от военкомата", которое получил один из жителей Мариуполя.

Сообщается, что первыми на обследование попали работники "бюджетной" сферы.

Бойченко отметил, что теперь мужчин во временно оккупированном Мариуполе могут отправить умирать за российских захватчиков, которые уничтожили их город.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Мариупольмобилизация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Все новости...
Россияне имеют тактические успехи на Авдеевском, Бахмутском и Лиманском направлениях − Минобороны
Молдова отреагировала на просьбу Приднестровья к РФ о дополнительных "миротворцах"
Удар РФ уничтожил склад Красного Креста с гумпомощью в Одесской области
В Украине сформировали еще 8 ударных рот БПЛА
Последние новости
22:12
ОбновленоНа юге Украины зафиксировали российские "Шахеды"
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
20:42
В России заявили, что перехватили украинский беспилотник над Брянской областью
20:22
В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии
20:15
Украинские бойцы отбили атаки вблизи Вербового и Синьковки – Генштаб
Все новости...
Реклама: