В Украине сформировали еще 8 ударных рот БПЛА
В Украине сформировали 8 новых ударных рот с беспилотниками украинского производства.
Источник: министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram
Прямая речь министра: "8 новых ударных рот БпЛА готовы к бою − передали им пикапы, ударные коптеры и FPV-дроны".
Детали: Федоров подчеркнул, что дроны приобрели в рамках платформы UNITED24 и за средства государственного бюджета.
Он также добавил, что власть продолжает убирать блокеры для развития украинских компаний, и впереди ждет много изменений, чтобы в Украине ежемесячно производили тысячи дронов для нужд Сил обороны.
Федоров назвал создание ударных рот беспрецедентным и своевременным шагом.
"Три ударные роты, которые мы запустили несколько месяцев назад, уже имеют успешные результаты на фронте. Топ-приоритет − обеспечить и другие подразделения технологиями. Это приблизит победу и сохранит жизни наших воинов", − подытожил министр цифровой трансформации.
Предыстория:
- В конце марта Федоров сообщил, что в украинской армии уже готовы три ударные роты с беспилотниками украинского производства.