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В Украине сформировали еще 8 ударных рот БПЛА

Ирина БалачукПонедельник, 8 мая 2023, 17:25
В Украине сформировали еще 8 ударных рот БПЛА
Здесь и далее фото из Telegram Михаила Федорова

В Украине сформировали 8 новых ударных рот с беспилотниками украинского производства.

Источник: министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram

Прямая речь министра: "8 новых ударных рот БпЛА готовы к бою − передали им пикапы, ударные коптеры и FPV-дроны".

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Детали: Федоров подчеркнул, что дроны приобрели в рамках платформы UNITED24 и за средства государственного бюджета.

Он также добавил, что власть продолжает убирать блокеры для развития украинских компаний, и впереди ждет много изменений, чтобы в Украине ежемесячно производили тысячи дронов для нужд Сил обороны. 

 

Федоров назвал создание ударных рот беспрецедентным и своевременным шагом. 

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"Три ударные роты, которые мы запустили несколько месяцев назад, уже имеют успешные результаты на фронте. Топ-приоритет − обеспечить и другие подразделения технологиями. Это приблизит победу и сохранит жизни наших воинов", − подытожил министр цифровой трансформации.

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Темы: Украинабеспилотникиармия
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