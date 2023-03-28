В украинской армии появились три роты ударных беспилотников

В украинской армии уже готовы три ударные роты с беспилотниками украинского производства.

Источник: сообщение вице-премьера и министра цифровой трансформации Михаила Федорова

Прямая речь: "Украинская армия активно трансформируется и получает уникальный опыт в наиболее технологической войне в истории. Ранее вместе с Генштабом анонсировали создание первых в мире ударных рот БПЛА. С совершенно новым подходом к менеджменту, обучению и доктрине применения дронов.

Сегодня первые три ударные роты БПЛА уже готовы к бою. Вместе с партнерами полностью их укомплектовали. Передали пикапы, ударные коптеры и Старлинки. Все беспилотники украинского производства. Оборудование для ударных рот Армии дронов приобрели частные доноры".

Детали: Федоров рассказал, что беспилотники будут выполнять разведывательные и ударные миссии.

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