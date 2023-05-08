Лукашенко также прилетел на парад к Путину

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко также прилетел на традиционный парад 9 мая в Москву к президенту России Владимиру Путину.

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря Лукашенко

Дословно: "Президент Белруси прибыл с рабочим визитом в Москву".

Что предшествовало: Перед этим на в Москву к Путину согласились приехать президенты Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана, а также премьер-министр Армении.