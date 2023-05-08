В Скадовске оккупанты сворачивают работу "администраций" и вывозят документы - Генштаб

На Херсонщине в городе Скадовск оккупанты начали сворачивать деятельность районной и городской администраций, загружают транспорт документами и оставляют населенный пункт.

Источник: Генштаб в Facebook

Дословно: "В городе Скадовск отмечено сворачивание деятельности районной и городской администраций. Так, в ночь с 6 на 7 мая, оккупанты загрузили в автомобильный транспорт документацию, оргтехнику и другое имущество государственных учреждений, а уже на утро 7 мая, вместе с семьями, город покинула значительная часть российской оккупационной администрации".

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Детали: В настоящее время подобная ситуация наблюдается также в таких населенных пунктах области, как Михайловка, Петровка, Шевченко, Широкое, Ульяновка и Красное.

Также в Генштабе сообщили, что из-за многокилометровых пробок на въезде в Крым и в районе Керченского моста, вывоз документации и награбленного имущества из государственных учреждений временно захваченной Херсонщины планируется осуществить морским путем, с помощью сухогрузного судна, через порт города Бердянск.