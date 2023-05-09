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Полиция показала поврежденный дом и обломки российских ракет на Киевщине

Ирина БалачукВторник, 9 мая 2023, 10:25
Полиция показала поврежденный дом и обломки российских ракет на Киевщине
Здесь и далее фото из Telegram Небытова

Обломки российских ракет, а также огромную воронку обнаружили правоохранители в Киевской области, есть разрушения, но обошлось без пострадавших.

Источник: глава полиции Киевской области Андрей Небытов в Telegram, глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram

Прямая речь Небытова: "Части вражеской ракеты обнаружили на территории населенного пункта в одном из районов области. Есть частичные разрушения гражданской инфраструктуры.

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Но благодаря искусной работе противовоздушной обороны ВСУ удалось избежать человеческих жертв и превратить в металлолом очередную российскую крылатую ракету". 

 
 

Детали: Обломки другой крылатой вражеской ракеты обнаружили в поле в одном из районов Киевской области. Пострадавших и разрушений нет.

 

Также правоохранители обнаружили огромную воронку от вражеских обстрелов.

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Диаметр попадания около 8 метров, глубина более 2,5. Пострадавшие и повреждения отсутствуют.  

 

Небытов призвал жителей не касаться сбитых частей ракет или дронов, а сразу вызывать специальные службы и ограничивать доступ к месту падения обломков.

В свою очередь глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что обломки сбитых российских ракет обнаружили в селе Мироцкое Бучанского района − во дворе частного дома.

Еще одну ракету обнаружили в селе Тарасовка, Боярской ТО, Фастовского района − на поле.

По словам Ермака, в обоих случаях обломки похожи на крылатую ракету Х-55СМ.

Темы: Киевская областьвойна
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