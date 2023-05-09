Полиция показала поврежденный дом и обломки российских ракет на Киевщине
Обломки российских ракет, а также огромную воронку обнаружили правоохранители в Киевской области, есть разрушения, но обошлось без пострадавших.
Источник: глава полиции Киевской области Андрей Небытов в Telegram, глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram
Прямая речь Небытова: "Части вражеской ракеты обнаружили на территории населенного пункта в одном из районов области. Есть частичные разрушения гражданской инфраструктуры.
Но благодаря искусной работе противовоздушной обороны ВСУ удалось избежать человеческих жертв и превратить в металлолом очередную российскую крылатую ракету".
Детали: Обломки другой крылатой вражеской ракеты обнаружили в поле в одном из районов Киевской области. Пострадавших и разрушений нет.
Также правоохранители обнаружили огромную воронку от вражеских обстрелов.
Диаметр попадания около 8 метров, глубина более 2,5. Пострадавшие и повреждения отсутствуют.
Небытов призвал жителей не касаться сбитых частей ракет или дронов, а сразу вызывать специальные службы и ограничивать доступ к месту падения обломков.
В свою очередь глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что обломки сбитых российских ракет обнаружили в селе Мироцкое Бучанского района − во дворе частного дома.
Еще одну ракету обнаружили в селе Тарасовка, Боярской ТО, Фастовского района − на поле.
По словам Ермака, в обоих случаях обломки похожи на крылатую ракету Х-55СМ.