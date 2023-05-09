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В Офисе президента уточнили последствия падения обломков ракет 9 мая

Валентина РоманенкоВторник, 9 мая 2023, 10:33
В Офисе президента уточнили последствия падения обломков ракет 9 мая
фото полиции Киевской области

По данным Офиса президента, при атаке в ночь на 9 мая Россия использовала несколько ракет Х-55СМ, которые, к счастью, не вызвали значительных разрушений.

Источник: руководитель ОП Андрей Ермак в Telegram

Детали: По словам Ермака, в селе Мироцкое Бучанского района Киевской области сбитая ракета (Х-55СМ) упала во двор частного дома. Обломками повреждена кровля. Погибших и пострадавших нет.

Еще одну ракету обнаружили в селе Тарасовка, Боярской территориальной общины, Фастовского р-на, на поле. По характеристикам предварительно также внешне похожа на крылатую ракету Х-55СМ.

В Киеве обломки сбитой ракеты упали на приусадебный участок в Голосеевском районе и в Шевченковском районе.

В Черкасской области в лесном массиве возле села Оршанец обнаружены остатки ракеты, по предварительным выводам Х-101. В результате взрыва возник пожар, который ликвидирован. Пострадавших нет.

Взрывной волной было повреждено 47 окон здания коммунального учреждения "Черкасский областной противотуберкулезный диспансер". Персонал лечебного учреждения эвакуировал 47 пациентов в неповрежденную часть здания.

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В Звенигородском районе найдено место падения второй ракеты без последствий.

Напомним: В ночь на 9 мая противовоздушная оборона Украины уничтожила 23 крылатые ракеты из 25, запущенных российским агрессором.

Справка: Ракета Х-55СМ - модификация с увеличенной дальностью советской авиационной крылатой ракеты Х-55 (которая может нести ядерный заряд, но при обстрелах Украины враг его не использует).

Темы: ракетный ударПВОвойна
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