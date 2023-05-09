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Путин на параде лгал, что все страны для России "дружественные", и сравнил Запад с нацистами

Ирина БалачукВторник, 9 мая 2023, 11:34
Путин на параде лгал, что все страны для России дружественные, и сравнил Запад с нацистами
Путин смотрит на российский флаг, который так и не развернулся за все время, что его несли через Красную площадь. Скриншот из видео

Российский диктатор Владимир Путин во время своей речи на параде 9 мая солгал, что для РФ нет вражеских стран, и что Россия хочет видеть будущее мирным и свободным. Но в то же время добавил, что сегодня самым важным его делом является война в Украине.

Источник: выступление Путина

Прямая речь Путина: "Для России нет недружественных, вражеских народов ни на Западе, ни на Востоке. Как и абсолютное большинство людей на планете, мы хоти видеть будущее мирным, свободным и стабильным. Считаю, что любая идеология превосходства по своей природе отвратительна, преступна и смертоносна".

Детали: Он традиционно обвинил Запад в том, что он якобы "стравливает людей и раскалывает общества, провоцирует кровавые конфликты и перевороты, сеет ненависть, русофобию, агрессивный национализм, уничтожает семейные традиционные ценности".

Путин продолжал врать, что украинский народ якобы стал "заложником госпереворота и сложившегося на его базе преступного режима его западных хозяев".

Прямая речь Путина: "Мы гордимся участниками СВО (так россияне называют войну против Украины − ред.), всеми, кто сражается на передовой. Нет сейчас важнее дела, чем ваша боевая работа. На вас держится безопасность страны, от вас зависит будущее нашей государственности и народа. Вся страна сплотилась, чтобы поддерживать наших героев. Все готовы помочь − молятся о вас".

Детали: Путин также обиделся на западные страны, которые после нападения России на Украину начали сносить российские памятники.

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"Это тоже преступление, откровенный реваншизм тех, кто готовил новый поход на Россию, их цель добиться распада и уничтожения нашей страны", − заявил Путин.

Он добавил, что сегодня цивилизация снова находится "на решающем переломном рубеже", мол, это якобы против России разваляли "настоящую войну", но при этом Путин все же пытался убедить присутствующих на параде, что РФ якобы "дала отпор международному терроризму, защитит и жителей Донбасса, обеспечит безопасность".

Стоит отметить, что российский флаг так и не развернулся за все время, что его несли через Красную площадь. 

Солдаты несли российский триколор и красный флаг с серпом и молотом. 

 

Красный флаг развевался на Красной площади, в то же время флаг РФ все время был замотан за флагшток.  

Предыстория:

Темы: РосcияПутин9 мая
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