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На Запорожье оккупанты "эвакуируют" детей и бюджетников в Бердянск - Генштаб

Станислав ПогориловВторник, 9 мая 2023, 19:01
На Запорожье оккупанты эвакуируют детей и бюджетников в Бердянск - Генштаб
Иллюстративное фото Getty Images

Российские захватчики с 8 мая начали вывозить детей и работников бюджетной сферы из города Каменка-Днепровская Запорожской области в Бердянск.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "8 мая российские оккупанты начали вывоз из города Каменка-Днепровская Запорожской области детей дошкольного и школьного возраста вместе с родителями, а также педагогов и других работников бюджетной сферы".

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Детали: Сообщается, что "эвакуация" осуществляется в Бердянск, но желающих оказалось немного.

В то же время, все медицинские работники местной больницы вызваны на работу.

Что предшествовало: 9 мая сообщалось, что оккупанты вывозят из Энергодара, города-сателлита Запорожской АЭС, документацию, компьютерную технику, другое награбленное имущество, в городе не работают магазины и аптеки, автозаправки и банкоматы опустели.

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Темы: детиоккупацияЗапорожская областьвойна
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