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"Эвакуация" из Энергодара: банкоматы и АЗС пусты, не работают магазины и аптеки

"Украинская правда"Вторник, 9 мая 2023, 13:13
Эвакуация из Энергодара: банкоматы и АЗС пусты, не работают магазины и аптеки
Энергодар, май 2022 года, en.gov.ua

Российские оккупанты вывозят из Энергодара, города-сателлита Запорожской АЭС, документацию, компьютерную технику, другое награбленное имущество, в городе не работают магазины и аптеки, автозаправки и банкоматы опустели.

Источник: законно избранный городской глава Энергодара Дмитрий Орлов в комментарии проекту "Радио Свобода" "Новости Приазовья"

Прямая речь: "Повывозили оборудование из медико-санитарной части, компьютерную технику, документацию, паспортный стол, который они расположили в помещении ЦНАПа. 

Не работает интернет стационарный, который был до этого, не работают продовольственные магазины, аптеки. Ажиотаж по определенным категориям продуктов и средств первой необходимости. АЗС и банкоматы также пустые".

Детали: Орлов добавил, что оккупационные власти уже несколько дней вывозят свою документацию, ожидая контрнаступления ВСУ.

Этому предшествовало: 7 мая генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси заявил, что ситуация в районе Запорожской атомной электростанции становится все опаснее, эксперты МАГАТЭ регулярно слышат обстрелы.

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Темы: ЭнергодарЗапорожская областьоккупация
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