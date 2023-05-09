"Эвакуация" из Энергодара: банкоматы и АЗС пусты, не работают магазины и аптеки
Российские оккупанты вывозят из Энергодара, города-сателлита Запорожской АЭС, документацию, компьютерную технику, другое награбленное имущество, в городе не работают магазины и аптеки, автозаправки и банкоматы опустели.
Источник: законно избранный городской глава Энергодара Дмитрий Орлов в комментарии проекту "Радио Свобода" "Новости Приазовья"
Прямая речь: "Повывозили оборудование из медико-санитарной части, компьютерную технику, документацию, паспортный стол, который они расположили в помещении ЦНАПа.
Не работает интернет стационарный, который был до этого, не работают продовольственные магазины, аптеки. Ажиотаж по определенным категориям продуктов и средств первой необходимости. АЗС и банкоматы также пустые".
Детали: Орлов добавил, что оккупационные власти уже несколько дней вывозят свою документацию, ожидая контрнаступления ВСУ.
Этому предшествовало: 7 мая генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси заявил, что ситуация в районе Запорожской атомной электростанции становится все опаснее, эксперты МАГАТЭ регулярно слышат обстрелы.
Предыстория:
- По информации Генерального штаба ВСУ, из оккупированной части Запорожской области российская сторона эвакуирует оккупационные власти, так называемую народную милицию и их семьи. Награбленное имущество везут в направлении захваченного Крыма.
- Российские захватчики "эвакуируют" из Токмака Запорожской области в направлении оккупированного ими Бердянска своих ставленников и коллаборантов, а также детей с учителями и воспитателями.
- Кроме того, по данным Генштаба ВСУ, оккупанты вывозят документацию и награбленное из Скадовска в Херсонской области.