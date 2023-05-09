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Лукашенко внезапно отказался от выступления к 9 мая

"Украинская правда"Вторник, 9 мая 2023, 21:03
Лукашенко внезапно отказался от выступления к 9 мая

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко не выступил в Минске с традиционной речью во время празднования Дня победы 9 мая.

Источник: белорусское издание "Наша Нива"

Детали: Журналисты обратили внимание, что после внезапного возвращения из Москвы 9 мая Лукашенко только принял участие в возложении цветов, а с речью выступил министр обороны Беларуси Виктор Хренин.

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В предыдущие годы обычно выступал сам Лукашенко.

 

"Подобное "поручение" - экстраординарная ситуация для Беларуси, где Лукашенко имеет абсолютную власть. Похоже, проблемы со здоровьем серьезнее, чем может казаться", - пишут журналисты.

На последнем официальном мероприятии в Минске у Лукашенко был охрипший голос.

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Что этому предшествовало:

  • Лукашенко по окончании военного парада, устроенного в Москве, немедленно вернулся в Минск, не дожидаясь завершения всех торжеств.
  • На самом параде у Лукашенко была перевязана рука. Позже стало известно, что Лукашенко везли автотранспортом и на церемонию возложения цветов в Александровском саду.

Темы: Лукашенко9 мая
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