Лукашенко внезапно отказался от выступления к 9 мая

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко не выступил в Минске с традиционной речью во время празднования Дня победы 9 мая.

Источник: белорусское издание "Наша Нива"

Детали: Журналисты обратили внимание, что после внезапного возвращения из Москвы 9 мая Лукашенко только принял участие в возложении цветов, а с речью выступил министр обороны Беларуси Виктор Хренин.

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В предыдущие годы обычно выступал сам Лукашенко.

"Подобное "поручение" - экстраординарная ситуация для Беларуси, где Лукашенко имеет абсолютную власть. Похоже, проблемы со здоровьем серьезнее, чем может казаться", - пишут журналисты.

На последнем официальном мероприятии в Минске у Лукашенко был охрипший голос.

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