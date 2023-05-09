Из-под Бахмута сбежала бригада Минобороны России – ВСУ

В ВСУ подтвердили заявление главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, что из-под Бахмута сбежала 72-я отдельная мотострелковая бригада Вооруженных сил России.

Источник: 3-я отдельная штурмовая бригада в Telegram

Дословно: "Сообщение Пригожина о побеге 72-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ из-под Бахмута и "500 трупов" россиян, которые там остались – соответствует действительности. Третья штурмовая бригада благодарит за огласку нашего успеха на фронте".

Детали: Военные сообщили, что за двое суток на юго-западных окраинах города штурмовики 3-й ОШБр в составе тактической группы "Азов" ликвидировали 64 оккупанта, данные о ликвидации еще 87 уточняются. Как отмечает бригада, среди всех них есть и "вагнеровцы".

Кроме того, защитники взяли в плен пятерых россиян, а также уничтожили несколько складов с БК врага, минометы и "не один БМП".

У ЗСУ підтвердили заяву очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, що з-під Бахмута втекла 72 окрема мотострілецька бригада Збройних сил Росії pic.twitter.com/QtvhF7etVI — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) May 9, 2023

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