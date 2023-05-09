Из-под Бахмута сбежала бригада Минобороны России – ВСУ
В ВСУ подтвердили заявление главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, что из-под Бахмута сбежала 72-я отдельная мотострелковая бригада Вооруженных сил России.
Источник: 3-я отдельная штурмовая бригада в Telegram
Дословно: "Сообщение Пригожина о побеге 72-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ из-под Бахмута и "500 трупов" россиян, которые там остались – соответствует действительности. Третья штурмовая бригада благодарит за огласку нашего успеха на фронте".
Детали: Военные сообщили, что за двое суток на юго-западных окраинах города штурмовики 3-й ОШБр в составе тактической группы "Азов" ликвидировали 64 оккупанта, данные о ликвидации еще 87 уточняются. Как отмечает бригада, среди всех них есть и "вагнеровцы".
Кроме того, защитники взяли в плен пятерых россиян, а также уничтожили несколько складов с БК врага, минометы и "не один БМП".
У ЗСУ підтвердили заяву очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, що з-під Бахмута втекла 72 окрема мотострілецька бригада Збройних сил Росії pic.twitter.com/QtvhF7etVI— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) May 9, 2023
Предыстория:
- 9 мая основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что одно из подразделений Вооруженных сил РФ оставило свои позиции в районе Бахмута Донецкой области.
- Пригожин утверждал: "убежали все и обнажили фронт шириной почти два километра и глубиной 500 метров".