Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Из-под Бахмута сбежала бригада Минобороны России – ВСУ

Татьяна ЛозовенкоВторник, 9 мая 2023, 21:46
Из-под Бахмута сбежала бригада Минобороны России – ВСУ
Скрин с видео 3-й ошбр

В ВСУ подтвердили заявление главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, что из-под Бахмута сбежала 72-я отдельная мотострелковая бригада Вооруженных сил России.

Источник: 3-я отдельная штурмовая бригада в Telegram

Дословно: "Сообщение Пригожина о побеге 72-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ из-под Бахмута и "500 трупов" россиян, которые там остались – соответствует действительности. Третья штурмовая бригада благодарит за огласку нашего успеха на фронте". 

Реклама:

Детали: Военные сообщили, что за двое суток на юго-западных окраинах города штурмовики 3-й ОШБр в составе тактической группы "Азов" ликвидировали 64 оккупанта, данные о ликвидации еще 87 уточняются. Как отмечает бригада, среди всех них есть и "вагнеровцы". 

Кроме того, защитники взяли в плен пятерых россиян, а также уничтожили несколько складов с БК врага, минометы и "не один БМП".

Предыстория: 

  • 9 мая основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что одно из подразделений Вооруженных сил РФ оставило свои позиции в районе Бахмута Донецкой области. 
  • Пригожин утверждал: "убежали все и обнажили фронт шириной почти два километра и глубиной 500 метров".

Темы: БахмутвойнаРосcияПригожин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ объявила подозрение алкогольному магнату Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Бахмут
"Чем больше твой окоп похож на могилу, тем больше шансов выжить". Что спасает, раздражает, удивляет и радует солдат на фронте
Украинские войска за прошедшую неделю освободили 3 кв.км возле Бахмута – Маляр
ССО "скосили" российские "Тюльпан" и "Пион" под Бахмутом
Последние новости
22:12
ОбновленоНа юге Украины зафиксировали российские "Шахеды"
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение алкогольному магнату Черняку, его имущество могут арестовать
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
20:42
В России заявили, что перехватили украинский беспилотник над Брянской областью
20:22
В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии
Все новости...
Реклама: