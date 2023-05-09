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Из-под Бахмута сбежала бригада Минобороны России – ВСУ

Татьяна ЛозовенкоВторник, 9 мая 2023, 21:46
Из-под Бахмута сбежала бригада Минобороны России – ВСУ
Скрин с видео 3-й ошбр

В ВСУ подтвердили заявление главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, что из-под Бахмута сбежала 72-я отдельная мотострелковая бригада Вооруженных сил России.

Источник: 3-я отдельная штурмовая бригада в Telegram

Дословно: "Сообщение Пригожина о побеге 72-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ из-под Бахмута и "500 трупов" россиян, которые там остались – соответствует действительности. Третья штурмовая бригада благодарит за огласку нашего успеха на фронте". 

Детали: Военные сообщили, что за двое суток на юго-западных окраинах города штурмовики 3-й ОШБр в составе тактической группы "Азов" ликвидировали 64 оккупанта, данные о ликвидации еще 87 уточняются. Как отмечает бригада, среди всех них есть и "вагнеровцы". 

Кроме того, защитники взяли в плен пятерых россиян, а также уничтожили несколько складов с БК врага, минометы и "не один БМП".

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • 9 мая основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что одно из подразделений Вооруженных сил РФ оставило свои позиции в районе Бахмута Донецкой области. 
  • Пригожин утверждал: "убежали все и обнажили фронт шириной почти два километра и глубиной 500 метров".

Темы: БахмутвойнаРосcияПригожин
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