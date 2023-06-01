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Киев оказался под ракетной атакой через 6 минут после объявления тревоги

"Украинская правда"Четверг, 1 июня 2023, 03:29
Киев оказался под ракетной атакой через 6 минут после объявления тревоги
ПВО, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY

После объявления воздушной тревоги через 6 минут в Киеве прогремели взрывы, власти сообщили о работе ПВО.

Источник: КГВА, Киевская ОВА

Детали: В КМВА сообщили, что в столице работает ПВО.

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Киевская ОВА призвала жителей области находиться в укрытиях, поскольку в регионе существует угроза ракетной атаки и работает ПВО.

Городской голова Киева Виталий Кличко сообщил о серии взрывов в столице, а также о "вызове в Днепровском районе столицы".

Стоит заметить, что между объявлением воздушной тревоги и взрывами в Киеве прошло 6 минут.

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Позже стало известно, что по предварительным данным, в результате падения обломков произошло возгорание автомобиля.

Кличко добавил, что падение обломков произошло в Днепровском и в Деснянском районах.

КГВА сообщила о повреждении поликлиники в в Деснянском районе.

В Деснянском районе было зафиксировано несколько вызовов. На одной из улиц загорелась машина.

Обновлено в 03:29. Прямая речь Кличко: "Один госпитализирован в Днепровском районе".

Позже Кличко сообщил о двух госпитализированных.

Также он уточнил, что спасатели подтвердили информацию о падении обломков на поликлинику в Деснянском районе, повылетали стекла в многоэтажке.

Напомним: Днем 29 мая россияне могли атаковать Киев "Искандерами", ракеты летели с севера по баллистической траектории.

Темы: Киеввоздушная тревогаПВО
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