Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Воздушные силы сообщили, чем ударила Россия по Киеву днем 29 мая

Валентина РоманенкоПонедельник, 29 мая 2023, 12:28
Воздушные силы сообщили, чем ударила Россия по Киеву днем 29 мая
скриншот

Днем 29 мая россияне могли атаковать Киев "Искандерами", ракеты летели с севера по баллистической траектории.

Источник: спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Воздушная тревога была объявлена и фактически небольшой срок времени понадобился врагу, чтобы нанести первые удары. Это говорит о том, что были применены ракеты, которые летят по баллистической траектории.

Реклама:

Предварительно, это были "Искандеры" (по данным Воздушных сил - до десятка ракет -ред.). Они есть разных модификаций, "Искандер-М" - это баллистическая ракета, а есть "Искандер-К" - это крылатая ракета. Какой тип вооружения был применен - дадим позже, когда будут подведены итоги боевой работы".

Детали: По словам спикера Воздушных сил, враг вероятно использовал также С-300 или С-400 (зенитные ракеты, которые также летят по баллистической траектории).

Напомним: Как объяснял спикер Воздушных сил, подбитые ракеты не могут испариться в воздухе, они или их элементы обязательно падают на землю. Украинцев настойчиво призывают не пренебрегать тревогами и направляться в укрытие.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ракетный ударКиевПВОВоздушные силы ВСУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
В Хмельницкой области россияне ударили по военному объекту: уничтожили 5 летательных аппаратов
Враг ударил "Искандером" по Харьковщине: среди пострадавших – беременная и двое детей
Нацгвардеец "Иглой" приземлил российскую ракету, летевшую на Киев
Залужный: Россия атаковала Киевскую область 11 баллистическими и крылатыми ракетами, их сбили
Последние новости
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
20:42
В России заявили, что перехватили украинский беспилотник над Брянской областью
20:22
В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии
20:15
Украинские бойцы отбили атаки вблизи Вербового и Синьковки – Генштаб
19:51
Британию и Данию соединил самый длинный в мире электрический кабель
19:48
В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки
19:32
Оставили на морозе без сознания: в Тернополе задержали подростков, избивших мужчину с инвалидностью
19:30
Целью массированного удара РФ были инфраструктурные и военные объекты – Генштаб
Все новости...
Реклама: