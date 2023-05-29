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Воздушные силы сообщили, чем ударила Россия по Киеву днем 29 мая

Валентина РоманенкоПонедельник, 29 мая 2023, 12:28
Воздушные силы сообщили, чем ударила Россия по Киеву днем 29 мая
скриншот

Днем 29 мая россияне могли атаковать Киев "Искандерами", ракеты летели с севера по баллистической траектории.

Источник: спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Воздушная тревога была объявлена и фактически небольшой срок времени понадобился врагу, чтобы нанести первые удары. Это говорит о том, что были применены ракеты, которые летят по баллистической траектории.

Предварительно, это были "Искандеры" (по данным Воздушных сил - до десятка ракет -ред.). Они есть разных модификаций, "Искандер-М" - это баллистическая ракета, а есть "Искандер-К" - это крылатая ракета. Какой тип вооружения был применен - дадим позже, когда будут подведены итоги боевой работы".

Детали: По словам спикера Воздушных сил, враг вероятно использовал также С-300 или С-400 (зенитные ракеты, которые также летят по баллистической траектории).

Напомним: Как объяснял спикер Воздушных сил, подбитые ракеты не могут испариться в воздухе, они или их элементы обязательно падают на землю. Украинцев настойчиво призывают не пренебрегать тревогами и направляться в укрытие.

Темы: ракетный ударКиевПВОВоздушные силы ВСУ
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