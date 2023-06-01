ВСУ приостановили продвижение по флангам, выполнялись другие задачи – Сырский о Бахмуте

Вооруженные силы Украины в течение прошлых дней приостановили продвижение на флангах на Бахмутском направлении.

Источник: командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский в комментарии УП

Прямая речь: "В течение нескольких прошлых дней продвижение на флангах было приостановлено, поскольку там выполнялись другие важные задачи. Командованием нашей группировки принимаются соответствующие меры, направленные на восстановление боеспособности наших частей и срыва вражеских намерений (не допустить украинских контрнаступательных действий и самим перейти в наступление - ред.)".

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Детали: Кроме того, Сырский сообщил, что враг изменил формат операции на Бахмутском направлении, поэтому наблюдается временное затишье.

Что этому предшествовало:

31 мая заместитель министра обороны Анна Маляр также сообщила, что продвижение украинских войск на флангах приостановилось несколько дней назад, но войска не стоят, а выполняют другие военные задачи, направленные на повышение боеспособности.