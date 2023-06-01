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В учебном подразделении ГСЧС произошел взрыв: погибли 2 курсанта

Евгений КизиловЧетверг, 1 июня 2023, 16:44
В учебном подразделении ГСЧС произошел взрыв: погибли 2 курсанта
фото гсчс

В Харьковской области в одном из учебных подразделений ГСЧС взорвалось неустановленное взрывное устройство, в результате чего погибли 2 третьекурсника Университета гражданской защиты, еще один получил ранения.

Источник: пресс-секретарь Харьковской облпрокуратуры Дмитрий Чубенко, чьи слова передает Интерфакс-Украина

Детали: Сообщается, что взрыв произошел 31 мая около 14:30.

Прямая речь: "В результате взрыва ранения получил 20-летний курсант, он получил незначительные травмы, его жизни ничего не угрожает. Два курсанта 21 и 22 лет умерли от полученных травм в карете скорой помощи по дороге в больницу".

Больше деталей: По словам Чубенко, все трое учились на третьем курсе университета.

Открыто уголовное производство с предварительной квалификацией п. 1 ч. 2 ст. 115 (гибель двух лиц) Уголовного кодекса Украины.

Темы: ГСЧСвзрывХарьковская областьжертвы
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