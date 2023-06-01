Компании друга Пригожина убирают на стратегических объектах Украины – СМИ

Клининговые компании с орбиты российского бизнесмена Эдуарда Апсита, которого связывают с главным вагнеровцем Евгением Пригожиным, много лет подряд убирают украинские стратегические объекты.

Источник: расследование Слідство.Інфо

Детали: Речь идет о таких стратегических объектах, как "Укрзализныця", "Укрпочта", "Укрэнерго", аэропорт "Борисполь" и ныне оккупированный бердянский порт. Компании Аспита убирают на них годами.

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Например, в дни обстрела россиянами украинской критической инфраструктуры "Укрэнерго" проводит тендер на уборку, в частности, электрических подстанций в разных областях Украины. Побеждает компания ООО "Чистый Мир Технологии", которая входит в условную группу компаний "Чисто".

Эта компания принадлежит к орбите российского бизнесмена белорусского происхождения Эдуарда Апсита. Он создал целую клининговую империю из компаний в России, Беларуси и Украине.

В Украине компании группы "Чисто" годами имели доступ к стратегическим объектам, таким как "Укрпочта", "Укртранснафта", аэропорт "Борисполь", "Укрзализныця" и тому подобное. Сейчас, например, они работают на подстанциях "Укрэнерго" и в "ПриватБанке" на прифронтовых территориях.

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Параллельно компания группы "Чисто" работала в оккупированном Крыму и убирала казармы Черноморского флота Минобороны России. В России клининговые компании, связанные с семьей Апсит, убирали Кремль.

У Апсита есть российский и белорусский паспорта, а также у него есть связь с владельцем "ЧВК Вагнер" Евгением Пригожиным.

Коллеги из ОССРП, с которыми "Слідство.Інфо" работало над этим расследованием, установили связь клининговых компаний с орбиты Апсита и Пригожина.

Журналисты установили, что клининговые компании, связанные с Апситом, были замечены в сотрудничестве с компаниями Пригожина, годами убирают в крупнейших государственных зданиях Украины.

Кроме того, в 2017 году Федеральная антимонопольная служба России разоблачила картельный сговор на аукционах по обслуживанию военных городков. Сговорились две группы компаний: одна - связана с Пригожиным, а другая - с людьми, которые связаны с компаниями группы Апсита. Сам бизнесмен отрицает знакомство, бизнес-отношения и картельный сговор с Пригожиным, однако отказывается разглашать другие данные о своем бизнесе.