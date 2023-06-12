Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Германия и Франция отмечают 60-летие дружбы бесплатными железнодорожными билетами

"Европейская правда"Понедельник, 12 июня 2023, 12:20

Правительства Германии и Франции раздают бесплатные железнодорожные билеты 60 тысячам молодых людей в порядке живой очереди, чтобы отпраздновать 60-летие своего договора о дружбе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Около 30 тысяч немцев и 30 тысяч французов в возрасте от 18 до 27 лет могут получить бесплатные билеты на поезда в другую страну в понедельник. Билеты можно использовать в течение семи дней в любой момент этого года, и они призваны поощрить молодежь к путешествиям в соседнюю страну.

Реклама:

"Текущие события в Европе показывают, насколько важен взаимный обмен для продолжения мирного и демократического развития Европы", – заявил министр транспорта Германии Фолькер Виссинг, который запустил эту инициативу вместе со своим французским коллегой Клеманом Боном.

Елисейский договор был подписан в январе 1963 года бывшим канцлером Германии Конрадом Аденауэром и президентом Франции Шарлем де Голлем и ознаменовал начало эры вновь созданной дружбы между двумя странами, которые были врагами в двух мировых войнах.

Тесные отношения между Берлином и Парижем остаются приоритетом для обеих сторон и имеют высокую символическую ценность.

ВИДЕО ДНЯ

Но на практике отношения между двумя правительствами в последние месяцы были неспокойными из-за разногласий в нескольких сферах, включая энергетическую политику, и консультации между двумя правительствами пришлось отложить на несколько месяцев в прошлом году.

Совсем недавно канцлер Шольц пригласил президента Франции Макрона на частный ужин под Берлином, чтобы преодолеть разногласия и теснее сотрудничать.

В понедельник Шольц и Макрон встретятся в Париже, к ним также присоединится президент Польши Анджей Дуда.

Ожидается, что встреча за ужином будет посвящена стремлению Украины к членству в НАТО и гарантиям безопасности со стороны союзников накануне саммита Альянса в июле.

Темы: ГерманияФранция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ объявила подозрение алкогольному магнату Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Германия
Германия сокращает налоги на 32 млрд евро, чтобы дать толчок экономике
В Германии расследуют, как их электроника оказалась в российских "Орланах" – СМИ
Рисовал свастику на машинах украинцев: в Баден-Бадене оштрафовали чиновника 
Последние новости
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:12
ОбновленоНа юге Украины зафиксировали российские "Шахеды"
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение алкогольному магнату Черняку, его имущество могут арестовать
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
Все новости...
Реклама: