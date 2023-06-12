7 стран ЕС - за отказ от единодушия в принятии ключевых решений внешней политики

Министры иностранных дел семи стран Европейского Союза призвали отойти от принципа единодушия в принятии решений в общей внешней политике и политике безопасности ЕС и шире использовать голосование квалифицированным большинством.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в совместной позиции министров семи государств ЕС, опубликованной изданием Politico.

С общей позицией выступили главы дипломатии Германии, Бельгии, Люксембурга, Нидерландов, Румынии, Словении и Испании.

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Министры заявили, что Евросоюзу нужно усилить свою способность действовать в сфере внешней политики и политики безопасности во время кризиса, и, поскольку ЕС расширяется, успешная европейская интеграция требует эффективного функционирования его институтов.

"Подавляющее большинство решений во внешней политике ЕС требует единодушия – что в некоторых случаях может замедлить нашу способность действовать. Именно вопреки, а не благодаря этим правилам, мы смогли согласовать 10 пакетов санкций против России в ответ на ее агрессивную войну против суверенного государства", – пояснили министры.

В связи с этим они предложили шире использовать так называемое "конструктивное воздержание" при принятии решений. Этот принцип позволяет принять решение, когда одно из государств выступает против, но не возражает против решения, и, таким образом, не останавливает других 26 членов.

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"Мы увидели, насколько эффективным может быть "конструктивное воздержание", в октябре прошлого года, когда Совет ЕС по иностранным делам голосовал за новую тренировочную миссию ЕС для украинских военных. Мы хотим развить эту тенденцию и обязуемся систематически пересматривать свою позицию с целью перехода от голосования "против" к "конструктивному воздержанию", – заявили министры.

Во-вторых, министры предложили, чтобы голосование квалифицированным большинством прошло практическое испытание.

"Определенные сферы внешней политики ЕС уже позволяют принимать решения квалифицированным большинством на основе статьи 31 (2) Договора об учреждении Европейского Союза. Если, например, Совет единогласно принял решение о создании гражданской миссии ЕС, то операционные условия этой миссии могут быть определены путем голосования квалифицированным большинством.

Мы могли бы аналогично применять голосование квалифицированным большинством при принятии решений на основе общих позиций ЕС на международных форумах по правам человека", – предлагают семеро дипломатов.

Кроме того, они предложили адаптировать способ принятия решений в сферах, которые не требуют формального голосования, но, тем не менее, на практике применяют консенсус.

"Например, когда ввысокий представитель делает публичное заявление от имени ЕС, его текст можно было бы согласовать в имплементационном решении Совета квалифицированным большинством, в соответствии со статьей 31 (2) Договора о Европейском Союзе. Это ускорило бы нашу коммуникацию и сделало бы наш европейский голос сильнее", – говорится в публикации.

Министры выразили понимание, что некоторые партнеры по ЕС могут испытывать беспокойство относительно использования голосования квалифицированным большинством во внешней политике ЕС.

"Мы серьезно относимся к этим беспокойствам. Для нас поиск консенсуса есть и будет оставаться в основе нашей европейской ДНК, поскольку видение мира с разных сторон и открытость к конструктивному компромиссу является преимуществом. Таким образом, мы сделаем все возможное, чтобы учесть беспокойство всех стран-членов ЕС, чтобы обеспечить принятие наилучших решений для наших коллективных интересов", – заявили дипломаты.

Напомним, ранее в апреле группа депутатов Европарламента призвала Еврокомиссию отреагировать на ситуацию с поведением Венгрии, которая регулярно выступает против общей линии ЕС – на тех основаниях, что это нарушает одну из основополагающих ценностей союза.

В мае ряд государств-членов ЕС начали инклюзивную Группу друзей для содействия голосованию квалифицированным большинством по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Евросоюза.

Известно, что Польша выступает против отказа от принципа единогласия в принятии решений. В то же время канцлер Германии Олаф Шольц призывает к масштабным реформам институтов Европейского Союза и настаивает на прекращении действия принципа единогласия, который действует при принятии ключевых решений в ЕС.