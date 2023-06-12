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"Венецианка" раскритиковала "евроинтеграционный" закон о нацменьшинствах, в частности в вопросе языка

"Европейская правда"Понедельник, 12 июня 2023, 21:44

Венецианская комиссия в понедельник обнародовала критическое заключение относительно закона Украины "О национальных меньшинствах (сообществах)", принятие которого упоминалось среди рекомендаций Европейской комиссии для предоставления кандидатского статуса.

Текст заключения есть в распоряжении "Европейской правды".

Специалисты "Венецианки" в целом приветствовали принятие закона о нацменьшинствах в Украине, а также отметили сотрудничество украинской власти в подготовке заключения. В то же время для полного соответствия международным стандартам они рекомендуют "пересмотреть ряд положений" закона.

Большинство рекомендаций касаются использования языка национальных меньшинств, предусмотренных в статье 10. Среди прочего, Венецианская комиссия призывает распространить право на проведение мероприятий на языках меньшинства на всех людей и изъять обязательство обеспечивать их украинский перевод "или по крайней мере пересмотреть его в свете принципа пропорциональности".

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Также эксперты Совета Европы просят пересмотреть обязательства, связанные с изданием книг на языках нацменьшинств и книжными магазинами, уточнить вопрос перевода "надписей официальных названий и информации для общего ознакомления на языке меньшинства" и принять методологию по использованию языков нацменьшинств в органах власти (сейчас закон предусматривает, что ее должно разработать правительство).

Рекомендации касаются пересмотра и других законов, в частности относительно "ограничения свободы использования языка меньшинств и дифференцированного отношения к языкам меньшинств" и права на доступ к СМИ на языках меньшинств путем отмены языковых квот в законе "О медиа".

Отдельно "Венецианка" просит в очередной раз отложить перевод системы образования на украинский язык и продолжение переходного периода, пересмотрев ее в свете предыдущего заключения комиссии.

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Закон "О национальных меньшинствах (сообществах)" вступил в силу в Украине в марте 2023 года. Этот закон – среди семи рекомендаций Еврокомиссии, которые Украина должна выполнить для дальнейшего движения в ЕС. При этом, в рекомендациях прописано, что закон должен учитывать мнение "Венецианки".

Украина не обращалась за таким заключением перед принятием закона в декабре 2022 года, хотя и использовала предыдущие выводы ВК и спросила мнение других институтов Совета Европы. Но Венецианская комиссия приняла решение проанализировать закон без запроса из Киева.

Ранее возмущение принятым законом о нацменьшинствах выражала Румыния, которая неоднократно просила Украину его пересмотреть. Также к этой теме неоднократно возвращалась Венгрия, говоря об ущемлении прав закарпатских венгров.

Темы: ЕСУкраиназаконодательствонацменьшинства
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