Белый дом о контрнаступлении Украины: Боевые действия продолжаются, но от оценок мы воздержимся

В Белом доме заявили, что "очевидно, что Украина начала контрнаступательные операции, но пока отказались дать им оценку.

Об этом на брифинге заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает "Европейская правда".

"Очевидно, что бои во время наступательных операций происходят, здесь никаких сомнений нет. Но оценивать их должен президент Зеленский, а не мы. И также, безусловно, дело Вооруженных сил Украины говорить о потерях и достижениях за отдельный день", – сказал он.

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Кирби добавил, что США сосредоточатся на том, чтобы "Украина могла достичь успеха на поле боя".

В частности, он подтвердил, что в Вашингтоне готовят новую военную помощь для Украины.

"Я думаю, что очень-очень скоро вы увидите еще несколько дополнительных пакетов помощи от Соединенных Штатов", – отметил он.

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Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что контрнаступление Украины уже длится несколько дней и должно привести к условиям, которые позволят Киеву как можно выгоднее начать переговоры.