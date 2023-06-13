Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Белый дом о контрнаступлении Украины: Боевые действия продолжаются, но от оценок мы воздержимся

"Европейская правда"Вторник, 13 июня 2023, 09:06

В Белом доме заявили, что "очевидно, что Украина начала контрнаступательные операции, но пока отказались дать им оценку.

Об этом на брифинге заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает "Европейская правда".

"Очевидно, что бои во время наступательных операций происходят, здесь никаких сомнений нет. Но оценивать их должен президент Зеленский, а не мы. И также, безусловно, дело Вооруженных сил Украины говорить о потерях и достижениях за отдельный день", – сказал он.

Реклама:

Кирби добавил, что США сосредоточатся на том, чтобы "Украина могла достичь успеха на поле боя".

В частности, он подтвердил, что в Вашингтоне готовят новую военную помощь для Украины.

"Я думаю, что очень-очень скоро вы увидите еще несколько дополнительных пакетов помощи от Соединенных Штатов", – отметил он.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что контрнаступление Украины уже длится несколько дней и должно привести к условиям, которые позволят Киеву как можно выгоднее начать переговоры.

Темы: контрнаступлениевойнаСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

СБУ объявила подозрение алкогольному магнату Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
контрнаступление
Бойцы ВСУ подняли украинский флаг на левом берегу Херсонщины 
На Таврическом направлении Силы обороны движутся вперед – командующий
"Разобрать на атомы": морпехи показали, как взрывают минные заграждения вместе с врагом
Последние новости
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:12
ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение алкогольному магнату Черняку, его имущество могут арестовать
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
Все новости...
Реклама: