Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Белый дом о контрнаступлении Украины: Боевые действия продолжаются, но от оценок мы воздержимся

"Европейская правда"Вторник, 13 июня 2023, 09:06

В Белом доме заявили, что "очевидно, что Украина начала контрнаступательные операции, но пока отказались дать им оценку.

Об этом на брифинге заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает "Европейская правда".

"Очевидно, что бои во время наступательных операций происходят, здесь никаких сомнений нет. Но оценивать их должен президент Зеленский, а не мы. И также, безусловно, дело Вооруженных сил Украины говорить о потерях и достижениях за отдельный день", – сказал он.

Кирби добавил, что США сосредоточатся на том, чтобы "Украина могла достичь успеха на поле боя".

Реклама:

В частности, он подтвердил, что в Вашингтоне готовят новую военную помощь для Украины.

"Я думаю, что очень-очень скоро вы увидите еще несколько дополнительных пакетов помощи от Соединенных Штатов", – отметил он.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что контрнаступление Украины уже длится несколько дней и должно привести к условиям, которые позволят Киеву как можно выгоднее начать переговоры.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: контрнаступлениевойнаСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновлено от 01:37По всей Украине – воздушная тревога

Силы обороны продвигаются вперед на юге, наступление на 2 направлениях - Маляр

ПАСЕ выступила за полный недопуск спортсменов РФ и Беларуси к Олимпиаде

Жена "Слуги народа" Торохтия заявила, что у нее достаточно средств на покупку автомобилей

видео"Трое вне лодки": дрон СБУ затрехсотил оккупантов на подтопленной Херсонщине

Зеленский пообещал контрнаступление "как осенью"

Все новости...
контрнаступление
CNN: Начало контрнаступления не оправдало ожиданий Запада, но там "сохраняют оптимизм"
Зеленский пообещал контрнаступление "как осенью"
Силы обороны имели частичный успех и закрепляются на двух направлениях – Генштаб
Последние новости
03:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – ОВА
02:20
ВС: В направлении Кривого Рога движутся крылатые ракеты
02:10
обновлено от 01:20Враг атакует Украину: ракеты летят в юго-восточном направлении
01:55
В направлении Днепропетровской и Запорожской областей летят "Шахеды" – Воздушные силы
01:50
видео, обновлено от 00:25В Курске прогремели взрывы: российские власти заявили о сбитии беспилотника
01:05
Обстрелы Сумщины: за сутки – почти 150 "прилетов"
00:46
В Запорожье прогремели взрывы – СМИ
23:58
OceanGate: Весь экипаж субмарины "Титан" погиб
23:40
Партнеры Украины обязались предоставить $60 млрд на восстановление на конференции в Лондоне
23:20
Зеленский: Не может быть духовных связей с государством-террористом, будут новые шаги
Все новости...
Реклама: