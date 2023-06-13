В Сербии выросла поддержка членства в ЕС, но она все еще самая низкая в регионе

Количество людей, выступающих за вступление Сербии в Европейский Союз, несколько возросло: 33% заявили, что поддержали бы эту идею, если бы референдум состоялся сегодня.

Об этом свидетельствует последний опрос общественного мнения, проведенный компанией Demostat, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Согласно тому же опросу, 33% также проголосовали бы против вступления Сербии, тогда как 17% сказали, что не будут голосовать на возможном референдуме. Еще 17% сказали, что не знают или не имеют мнения по этому поводу.

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В предыдущем опросе, проведенном в декабре прошлого года 30% респондентов высказались за вступление Сербии в ЕС, а 31% – против. А почти 40% не знали или не ответили на вопрос.

Белград традиционно является более проевропейским, чем остальная Сербия.

"Мы можем констатировать, что количество тех, кто заявляет о своей приверженности ЕС, несколько возросло", – говорит исследователь Demostat Миломир Мандич, указывая на то, что в Белграде таких людей теперь более 30%.

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Однако, по словам Мандича, этот небольшой рост является обнадеживающим в нынешних условиях, поскольку доминирующий правительственный нарратив не является настолько проевропейским – это также касается государственной медиаслужбы РТС и "других телевизионных каналов с национальной частотой".

Для сравнения, 95,5% албанцев выступают за вступление в ЕС, а также 94% граждан Косово, 76% граждан Боснии и Герцеговины и 74% граждан Македонии, согласно аналогичным недавним опросам.

Напомним, президент Сербии Александар Вучич заявил, что его страна проведет досрочные выборы на фоне безостановочных протестов оппозиции, которая обвиняет его в продвижении "культуры насилия" и подавлении демократии.