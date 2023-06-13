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США планируют передать Украине танковые снаряды с обедненным ураном – WSJ

"Европейская правда"Вторник, 13 июня 2023, 14:03

Администрация президента США Джо Байдена планирует одобрить передачу Украине снарядов с обедненным ураном для танков Abrams.

Об этом в комментарии The Wall Street Journal рассказал высокопоставленный чиновник из президентской администрации, пишет "Европейская правда".

Ожидается, что администрация Байдена предоставит снаряды с обедненным ураном после недель внутренних споров о том, чем оснастить танки Abrams, которые США передают Украине.

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Как отмечает издание, хотя некоторые чиновники говорят, что нет серьезных препятствий для предоставления Украине таких снарядов, некоторые представители Белого дома выразили обеспокоенность, что из-за передачи снарядов Вашингтон подвергнут критике, поскольку они представляют опасность для здоровья людей и окружающей среды.

Также в Белом доме продолжается обсуждение возможности передачи Украине кассетных боеприпасов.

Ранее сообщалось, что в Конгрессе США представители Республиканской и Демократической партий снова настаивают на том, чтобы администрация Байдена прислала Украине дальнобойные ракеты ATACMS.

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Кроме того, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала "тех, кто может", предоставить Украине дальнобойное вооружение.

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