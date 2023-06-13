Россияне наступают на 4 направлениях, за сутки 22 боевых столкновения - Генштаб

Россияне продолжают сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток состоялось 22 боевых столкновения.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ

Детали: На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Республика Беларусь и в дальнейшем поддерживает вооруженную агрессию российской федерации против Украины, на ее полигонах продолжается подготовка отдельных подразделений противника.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах. В течение суток совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Карповичи Черниговской области, Нововасильевка, Середина-Буда, Атинское, Белополье, Павловка, Ободы Сумской области, а также Ивашки, Уды, Стрелечья, Лукьянцы, Избицкое, Старица, Синельниково, Огирцево, Гатище, Волчанск, Бударки и Ольховатка на Харьковщине.

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На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Крохмального Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Каменка, Тополя, Новомлинск, Двуречная, Западное, Купянск, Кисловка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районах Веселого и Раздоловки. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Белогоровка Луганской и Веселое Донецкой областей. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка Луганской области и Ямполовка, Торское, Серебрянка, Верхнекаменское, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Орехово-Васильевки и Белой Горы. Нанес авиационные удары в районах Григорьевки и Сухой Балки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Васюковка, Орехово-Васильевка, Григорьевка, Богдановка, Ивановское, Дружба, Торецк, Южное Донецкой области.

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На Авдеевском направлении противник наступательных действий не проводил. Нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Осуществил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Авдеевка, Северное, Водяное, Первомайское, Нетайлово, Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отбили все 14 атак противника в районе города Марьинка, в то же время, враг нанес авиационный удар в пределах населенного пункта. Осуществил артиллерийские обстрелы в районе Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Максимильяновка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Угледар, Золотая Нива, Великая Новоселка. Осуществил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Шахтерское, Большая Новоселка, Сторожевое, Благодатное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Нанес авиационный удар в районе Малой Токмачки Запорожской области. Осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов, включая: Времовка, Новополь Донецкой области; Левадное, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Жеребянки, Каменское Запорожской области; Змиевка, Казацкое, Николаевка, Вировка, Инженерное, Зеленовка, Антоновка, Белозерка, Днепровское, Кизомыс Херсонской области и город Херсон.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, 3 района сосредоточения личного состава противника, вооружения и военной техники, склад боеприпасов, зенитно-ракетный комплекс, артиллерийское подразделение на огневой позиции, средство противовоздушной обороны и станцию радиоэлектронной борьбы противника.