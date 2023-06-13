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Союзники передадут Украине средств ПВО на более 107 млн евро

"Европейская правда"Вторник, 13 июня 2023, 19:08
Союзники передадут Украине средств ПВО на более 107 млн евро
Фото: Getty Images

Великобритания во вторник объявила о новом пакете военной помощи Украине стоимостью 92 миллиона фунтов стерлингов (107,5 миллиона евро), направленный на укрепление противовоздушной обороны.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", объявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес на встрече руководителей оборонных ведомств стран-участниц Объединенных экспедиционных сил (JEF).

Военная помощь будет приобретена через возглавляемый Британией Международный фонд для Украины (МФУ) с целью "усиления способности Украины защищать критически важную национальную инфраструктуру, гражданское население и военнослужащих на передовой".

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В рамках пакета Киев получит радары для защиты от неизбирательных российских ударов, а также "пушки и значительное количество боеприпасов".

"Великобритания внесла еще 250 миллионов фунтов стерлингов в Международный фонд для Украины, и вместе с союзниками и партнерами через этот фонд мы предоставляем пакет средств противовоздушной обороны, чтобы помочь Украине защитить свою критически важную национальную инфраструктуру и защититься от неизбирательных российских воздушных ударов", – подчеркнул Уоллес.

Международный фонд для Украины (IFU) использует финансовые взносы международных партнеров для закупки приоритетной военной помощи для Украины.

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Благодаря взносам Великобритании, Норвегии, Нидерландов, Дании, Швеции, Исландии и Литвы через фонд было собрано более 520 миллионов фунтов стерлингов (607,8 миллиона евро).

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны Запада активизируют поставки военной помощи Украине, чтобы помочь контрнаступлению украинских Вооруженных сил.

Темы: ПВОвойнаУкраина
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