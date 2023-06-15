В Милане попрощались с Берлускони

В Миланском соборе в среду состоялась церемония прощания с бывшим премьер-министром Италии и лидером партии "Вперед, Италия!" Сильвио Берлускони, по случаю чего ранее объявили день национального траура.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в материале AP.

Обложенный розами гроб Берлускони подняли с катафалка и внесли в Миланский собор для заупокойной мессы под аплодисменты тысяч людей, собравшихся, чтобы попрощаться с экс-премьером.

В своем выступлении архиепископ Милана Марио Дельпини подчеркнул неоднозначность фигуры Берлускони, отметив, что он был бизнесменом, который испытывал успехи и неудачи, политиком, который побеждал и проигрывал, и личностью, которая стремилась к славе и имела поклонников и недоброжелателей.

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"Но в этот момент прощания и молитвы, что мы можем сказать о Сильвио Берлускони? Он был человеком: стремление к жизни, стремление к любви, стремление к радости. Он – человек, и теперь он встречается с Богом", – добавил он.

На прощание с Берлускони пришли ведущие итальянские деятели, в частности премьер-министр Джорджия Мелони и президент Серджо Матарелла, а также экс-премьеры Маттео Ренци, Паоло Джентилони и Марио Драги.

Среди иностранных гостей присутствовали премьер Венгрии Виктор Орбан и правящий эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани.

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Решение Мелони объявить день траура по покойному экс-премьеру не одобрили политические оппоненты действующего правительства, поскольку его за последние три десятилетия объявляли только для двух бывших президентов.

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони умер в миланской больнице Сан-Рафаэле в возрасте 86 лет в понедельник, 12 июня.

Берлускони, который возглавлял три итальянских правительства с 1994 по 2011 год, большинство итальянцев считают самой влиятельной фигурой в стране за последние десятилетия, но до сих пор не имеют общего мнения относительно того, было ли это влияние положительным или отрицательным для страны.

Политик известен дружбой с президентом РФ Владимиром Путиным и отличился неоднозначными заявлениями об Украине. В частности, в октябре 2022 года он заявлял, что Украина может пойти на переговоры с Россией, если ей перестанут помогать оружием и вместо этого будут предлагать только помощь в восстановлении.

Перед этим Берлускони сказал, что к войне против Украины "Путина подтолкнул российский народ, партия, его министры", а целью вторжения было якобы создать в Киеве правительство "достойных людей".