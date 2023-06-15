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Настоящего контрнаступления Украины мы еще не увидели, все впереди - президент Чехии

"Европейская правда"Четверг, 15 июня 2023, 11:00

Украина еще не начала полномасштабного контрнаступления, но первые операции Сил обороны на нескольких направлениях – это его "умеренное начало".

Такое мнение в интервью Радио Свобода высказал президент Чехии Петр Павел, сообщает "Европейская правда".

"Я считаю, что настоящего контрнаступления мы еще не увидели. Все – еще впереди. Я бы назвал это, исходя из своего военного опыта, формирующими операциями", – отметил Павел.

По его словам, все, чего украинским силам не удастся достичь в этом году, придется отложить по крайней мере до весны следующего – "со всеми связанными трудностями".

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Чешский президент отметил, что подготовка к контрнаступлению длилась месяцы, "и это вполне естественно", потому что для того, чтобы подготовить значительные военные силы, обеспечить их техникой, обучить, получить достаточно ресурсов всех видов, нужно много времени.

"Это также требует больших усилий всех людей, которые вовлечены. Поэтому даже если мы оцениваем контрнаступление с этой технической точки зрения, то подготовка к новому наступлению снова займет значительное время. Если мы также учтем погодные условия, которые очень неблагоприятны в течение зимы, то мы придем к выводу, что все, чего не удастся достичь в этом году, придется отложить по крайней мере до весны следующего года со всеми связанными трудностями. В частности, с трудностями сохранить поддержку партнеров", – сказал он.

Павел добавил, что на Западе видят "окно возможностей в этом году" и это означает, что "понадобится как минимум три-четыре месяца, прежде чем начнется любая другая активность".

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Как сообщалось, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что пока рано делать выводы относительно того, станет ли украинское контрнаступление поворотным в войне.

По данным СМИ, западные государства оценивают, что с начала контрнаступательных действий украинские силы смогли продвинуться примерно на семь километров вглубь оккупированных Россией территорий и освободить по меньшей мере четыре села.

Темы: войнаармияЧехия
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