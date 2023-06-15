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ЕС и Украина договорились о новом сотрудничестве в сфере образования и здравоохранения

"Европейская правда"Четверг, 15 июня 2023, 23:01
ЕС и Украина договорились о новом сотрудничестве в сфере образования и здравоохранения
Флаги ЕС и Украины, фото Кабмина Украины

Еврокомиссия и Украина договорились о новых направлениях сотрудничества в сфере образования и здравоохранения.

Как сообщают в Еврокомиссии, пишет "Европейская правда", соответствующие два соглашения подписали во время визита в Киев вице-президента Еврокомиссии Маргаритиса Схинаса.

Документ, подписанный между Еврокомиссией и Минобразования, предусматривает, что украинские чиновники смогут участвовать в рабочих группах и учебных проектах механизма под названием Стратегическая рамка европейского образовательного пространства (European Education Area Strategic Framework).

Это позволит перенимать опыт ЕС в сфере образования и упростит взаимное признание научных степеней. Кроме того, Минобразования сможет участвовать в сети Eurydice Network, что позволит углубить понимание образовательных систем в странах Европы.

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Вице-президент Схинас напомнил, что украинцы могут пользоваться возможностями программы Erasmus+ – от налаживания сотрудничества между школами до учебных онлайн-платформ. С 2024 года украинские организации смогут участвовать в международных проектах в рамках Erasmus+ Capacity Building Actions.

Второй документ подписан с Министерством здравоохранения и касается шести сфер: ментальное здоровье, доступ к медицинской помощи, возвращение пациентов в Украину, развитие системы реабилитации, развитие помощи пациентам с редкими заболеваниями, продолжение финансирования через программу ЕС EU4Health.

В Еврокомиссии напомнили, что за время полномасштабной войны из Украины отправили на лечение в страны ЕС и Европейской экономической зоны более 2250 пациентов. Так, Германия приняла на лечение 750 раненых.

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Темы: ЕСобразованиездоровьеУкраина
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